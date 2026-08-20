"Evidencia su desconexión con lo que piensa la gente": experto sobre propuesta electoral de Enrique Márquez en Venezuela

La propuesta del excandidato presidencial y exprisionero político, Enrique Márquez, de priorizar elecciones comunales, sindicales y gremiales antes que presidenciales ha generado escepticismo en Venezuela, donde la mayoría de la población reclama comicios presidenciales como vía para superar la crisis que se prolonga por 27 años. Para hablar sobre este tema, Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital 'Lagranaldea.com', conversó con el programa La Tarde de NTN24.