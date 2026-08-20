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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Enrique Márquez
Programa: La Tarde

"Evidencia su desconexión con lo que piensa la gente": experto sobre propuesta electoral de Enrique Márquez en Venezuela

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
La propuesta del excandidato presidencial y exprisionero político, Enrique Márquez, de priorizar elecciones comunales, sindicales y gremiales antes que presidenciales ha generado escepticismo en Venezuela, donde la mayoría de la población reclama comicios presidenciales como vía para superar la crisis que se prolonga por 27 años. Para hablar sobre este tema, Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital 'Lagranaldea.com', conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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