Fuerte accidente en pista en la que se disputará el Gran Premio de Madrid: auto terminó en llamas y la situación obligó a mostrar la bandera roja

El nuevo circuito Madring, que este fin de semana recibe por primera vez el Gran Premio de España de Fórmula 1, tuvo un comienzo accidentado. El piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, de ART Grand Prix, sufrió un fuerte choque durante la práctica de Fórmula 2 y su monoplaza terminó envuelto en llamas.

VEA TAMBIÉN Presidente de la FIA plantea entre 2029 y 2030 el regreso de la Fórmula 1 a otro país de Latinoamérica o

El incidente ocurrió en la curva 19, cuando Inthraphuvasak perdió el control del vehículo y terminó impactando contra las barreras. Tras el golpe, el automóvil comenzó a arder, mientras el piloto logró salir por sus propios medios y ponerse a salvo detrás de las protecciones.

La situación obligó a mostrar la bandera roja y detener la sesión para permitir el ingreso de los equipos de emergencia, retirar el monoplaza y limpiar la pista. La interrupción se extendió durante aproximadamente 24 minutos.

El accidente se convirtió así en la primera bandera roja registrada en el Madring durante el fin de semana del Gran Premio de España. Más tarde, la Fórmula 1 también tuvo su primera interrupción cuando el debutante Arvid Lindblad se accidentó durante la segunda práctica en la curva 13.

La escena volvió a poner sobre la mesa las dudas que había generado el trazado madrileño durante sus pruebas previas. El Madring tiene 5,414 kilómetros, 22 curvas y combina sectores construidos especialmente para el circuito con tramos sobre vías públicas. Entre sus principales características está La Monumental, una extensa curva peraltada que somete a los monoplazas a importantes cargas.

Antes del estreno oficial de la Fórmula 1, un test de Fórmula 3 ya había dejado señales de la exigencia del circuito. Durante esas jornadas se registraron 19 banderas rojas, con diez pilotos que llegaron a tener contactos con las barreras.

Asimismo, el jefe de Williams, James Vowles, había advertido sobre lo ocurrido durante esas pruebas. Según sus declaraciones, hubo 19 banderas rojas, tres chasis dañados y varias suspensiones rotas, por lo que calificó al Madring como una pista capaz de provocar numerosos daños.

VEA TAMBIÉN Alpine confirma la renovación de Franco Colapinto para la temporada 2027 de la Fórmula 1 o

Del mismo modo, las advertencias también habían llegado desde los propios pilotos de Fórmula 1, quienes destacaron la combinación de velocidad, curvas técnicas y la cercanía de las barreras. El nuevo escenario madrileño representa, además, el regreso de la Fórmula 1 a la capital española después de más de cuatro décadas.

Cabe resaltar que, pese a la gravedad del accidente, Inthraphuvasak pudo abandonar el vehículo por sus propios medios. El tailandés forma parte de la parrilla de Fórmula 2 de 2026 junto con su compañero de ART Grand Prix, Kush Maini.

La jornada continuará con la clasificación de Fórmula 2, mientras que el sábado se disputará la carrera sprint y el domingo tendrá lugar la carrera principal.