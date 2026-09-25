Ultimátum del gobierno de De la Espriella a alias ´Pinocho’: “Tiene las horas contadas”

El gobierno de Abelardo de la Espriella advirtió al cabecilla de las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada alias ‘Pinocho’ tras duros golpes de la fuerza pública contra esta estructura criminal. “Tiene las horas contadas” fue el ultimátum que le dio el mandatario colombiano. Además, alias ‘Yolima’, pareja sentimental de ‘Pinocho’, fue capturada.