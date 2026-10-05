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Copiloto del vuelo de FlyDubai confesó que su plan era estrellar el avión contra el aeropuerto en Tel Aviv

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El copiloto que intentó secuestrar el vuelo de FlyDubai la semana pasada confesó que su objetivo era estrellar el avión contra el aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó revisar los controles de seguridad de las aerolíneas extranjeras que vuelan a Israel especialmente en vísperas del aniversario de los ataques terroristas del siete de octubre, cuando informes de inteligencia sugieren que los terroristas podrían intentar perpetrar otro atentado.

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