Gobierno ecuatoriano: “Va a solicitar que se generen extensiones a más de su cartera exportadora”

Tras su exitosa visita a Colombia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó a Ecuador, donde adelanta un encuentro con el presidente Daniel Noboa, por medio del cual buscarán consolidar una alianza estratégica en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y las relaciones comerciales entre ambas naciones. Para tratar este tema, El Informativo de NTN24 conversó con Santiago Carranco-Paredes, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales IAEN, quien analizó las implicaciones de la segunda visita de Rubio a territorio ecuatoriano.