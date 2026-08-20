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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

"Evitamos que 7,7 millones de dosis llegaran a las calles y golpeamos las finanzas criminales en al menos USD 85 millones": nuevo golpe a narcotraficantes en Colombia

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: @ABDELAESPRIELLA
Foto: @ABDELAESPRIELLA
Horas antes, el presidente de Colombia confirmó otro golpe contra grupos criminales, esta vez, contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN).

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves una operación de las Fuerzas Armadas contra estructuras criminales, incluida la guerrilla del ELN, en dos importantes zonas del país.

"Golpe contundente al corazón financiero del narcoterrorismo. En operaciones en Putumayo y Norte de Santander, nuestra Fuerza Pública golpeó las estructuras del ELN, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y los Comandos de Frontera", dijo el mandatario en redes sociales.

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Asimismo, informó que "fueron incautadas o destruidas más de 4,5 toneladas de cocaína, además de 300 kilos y 220 galones de base de coca".

Con este nuevo golpe, las finanzas de estos grupos narcotraficantes habrían sido golpeadas en millones de dólares, según estimó De la Espriella.

"Evitamos que 7,7 millones de dosis llegaran a las calles y golpeamos las finanzas criminales en al menos USD 85 millones. Sin cocaína no hay dinero. Sin dinero no hay armas ni terrorismo", dijo.

"Vamos a destruirles el negocio. En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterrorismo", finalizó.

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Horas antes, el presidente de Colombia confirmó otro golpe contra grupos criminales, esta vez, contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN).

En un operativo llevado a cabo por el Ejército Nacional en el departamento del Cesar, se logró la captura de cuatro integrantes de este grupo criminal tras intensos combates.

"Golpe contundente contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra", dijo el presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales.

"En la vereda Monterrey, San Alberto, Cesar, nuestro Ejército Nacional sostuvo combates contra esta estructura criminal, logrando la captura de cuatro de sus integrantes, uno de ellos herido, y la incautación de seis pistolas, municiones, material de comunicaciones e intendencia", señaló el mandatario.

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