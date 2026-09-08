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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Reunión

Comienza una nueva era en la relación entre EE. UU. y Colombia: "Aumentará el número de extraditados"

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
La visita del secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio a Colombia marca un giro drástico en la política de seguridad del país y las relaciones maltrechas entre ambas naciones tras el Gobierno antecesor del presidente Gustavo Petro. La analista política Tatiana Dangond destacó que esta nueva agenda bilateral representa "una agenda revitalizada de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia", que seguramente aumentará el número de extraditados solicitados por Estados Unidos, cumpliendo todos los procesos legales necesarios en Colombia.

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