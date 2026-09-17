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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Vaticano

Película producida por el Vaticano buscará por primera vez en 97 años una nominación a los Premios Oscar

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El Vaticano (AFP)
El Vaticano (AFP)
La cinta será proyectada entre el 18 y el 24 de septiembre en el Lumiere Music Hall, ubicado en Beverly Hills.

El Vaticano busca hacer historia en los Premios Oscar al presentar, por primera vez, una producción para que sea considerada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Se trata de Green Lava, un documental de 39 minutos dirigido por Lia Beltrami y Ali Aksu, que tendrá una exhibición en Los Ángeles como parte del proceso previo a su postulación.

De acuerdo con Variety, la cinta será proyectada entre el 18 y el 24 de septiembre en el Lumiere Music Hall, ubicado en Beverly Hills.

Una vez finalice su paso por las salas, el equipo de producción adelantará los trámites correspondientes para que el documental pueda competir en la categoría de mejor cortometraje documental.

De ser aceptada en el proceso, Green Lava marcaría un precedente, pues sería la primera película producida por el Vaticano que llega a ser considerada en los 97 años de historia de los Oscar.

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No obstante, la producción deberá cumplir con las condiciones establecidas por la Academia y superar las diferentes etapas del proceso de selección. En caso de avanzar hasta la lista de nominados, la película no competiría como una representación oficial del Vaticano en calidad de Estado.

Esto se debe a que, a diferencia de la categoría de mejor película internacional, los cortometrajes documentales no requieren la selección o el respaldo formal de un gobierno ni de un comité nacional para participar en los Oscar.

¿De qué trata Green Lava?

El documental gira alrededor de Giacomo Mattivi, un joven italiano que padece distrofia muscular de Duchenne. La producción retrata su día a día y la manera en que afronta su vida después de perder a su hermano Mattia, quien también padecía esta enfermedad.

La historia está ambientada en los Dolomitas y muestra cómo Giacomo enfrenta las dificultades derivadas de su condición mientras encuentra respaldo en las personas que lo rodean y en el entorno natural de la región.

A pesar de las complicaciones relacionadas con su estado de salud, el joven consiguió convertirse en catequista. Además, tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con el papa Francisco en dos ocasiones, momentos que también forman parte de la historia que presenta el documental.

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