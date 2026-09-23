La Cota Mil tendrá cierre nocturno entre los distribuidores Baralt y San Bernardino hasta el 30 de septiembre

El Ministerio de Transporte del régimen venezolano anunció recientemente el cierre total de un tramo de la avenida Boyacá, conocida como la Cota Mil.

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Según la cartera de Miraflores, la medida será adoptada debido a trabajos de rehabilitación que se ejecutarán durante los próximos días en Caracas.

"La restricción de circulación se aplicará desde este miércoles 23 hasta el 30 de septiembre, entre los distribuidores Baralt y San Bernardino, en sentido este", explicó la instancia.

De acuerdo con el organismo, el cierre se realizará durante el horario nocturno, específicamente "desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 a. m." de cada jornada.

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A su vez, el Ministerio de Transporte detalló que "las labores estarán a cargo de la Empresa de Mantenimiento Vial".

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Finalmente, el ministerio controlado por el chavismo exhortó a los conductores a "tomar previsiones y considerar rutas alternativas mientras se desarrollen los trabajos en este tramo de la Cota Mil".

La Cota Mil funciona como una arteria vial estratégica de alivio rápido en la capital venezolana (Caracas).