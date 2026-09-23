NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Caracas

La Cota Mil tendrá cierre nocturno entre los distribuidores Baralt y San Bernardino hasta el 30 de septiembre

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Avenida Boyacá, popularmente conocida como la 'Cota Mil' (Caracas, Venezuela) - Foto de referencia: X
Avenida Boyacá, popularmente conocida como la 'Cota Mil' (Caracas, Venezuela) - Foto de referencia: X
La Cota Mil funciona como una arteria vial estratégica de alivio rápido en la capital venezolana.

El Ministerio de Transporte del régimen venezolano anunció recientemente el cierre total de un tramo de la avenida Boyacá, conocida como la Cota Mil.

o

Según la cartera de Miraflores, la medida será adoptada debido a trabajos de rehabilitación que se ejecutarán durante los próximos días en Caracas.

"La restricción de circulación se aplicará desde este miércoles 23 hasta el 30 de septiembre, entre los distribuidores Baralt y San Bernardino, en sentido este", explicó la instancia.

De acuerdo con el organismo, el cierre se realizará durante el horario nocturno, específicamente "desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 a. m." de cada jornada.

o

A su vez, el Ministerio de Transporte detalló que "las labores estarán a cargo de la Empresa de Mantenimiento Vial".

o

Finalmente, el ministerio controlado por el chavismo exhortó a los conductores a "tomar previsiones y considerar rutas alternativas mientras se desarrollen los trabajos en este tramo de la Cota Mil".

La Cota Mil funciona como una arteria vial estratégica de alivio rápido en la capital venezolana (Caracas).

Temas relacionados:

Caracas

Cota Mil

Cierre

Reporte

Ministerio de Transporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rechiflada: así pasea Delcy Rodríguez por la ONU mientras a María Corina Machado, aclamada, le niegan entrada a su país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es realmente importante”: general en (r) sobre el despliegue de aviones Kfir sobre Santa Marta por parte del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No more Trump": cuando Delcy Rodríguez arremetía contra el presidente de EE. UU. y ahora se pasea por Nueva York

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Ni Trump ni las Naciones Unidas le conceden legitimidad": politólogo sobre Delcy Rodríguez en la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Alias Calarcá e Iván Mordisco guardarían secretos importantes de Gustavo Petro - Fotos: EFE
Gustavo Petro

"Mordisco y Calarcá le tienen secretos delicados a Petro": experto en inteligencia lo desvela todo

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Estados Unidos y Venezuela

"Las cuentas no cuadran": sociólogo sobre pacto petrolero entre EE. UU. y el régimen venezolano

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump anuncia que el Arco del Triunfo de Washington será un complejo militar con drones y francotiradores

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alias Calarcá e Iván Mordisco guardarían secretos importantes de Gustavo Petro - Fotos: EFE
Gustavo Petro

"Mordisco y Calarcá le tienen secretos delicados a Petro": experto en inteligencia lo desvela todo

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Estados Unidos y Venezuela

"Las cuentas no cuadran": sociólogo sobre pacto petrolero entre EE. UU. y el régimen venezolano

Hombre ordeña una vaca en Mérida, Venezuela - Foto de referencia: EFE
Sector ganadero

Ganaderos en Venezuela cuestionan que se les pague poco por la leche: "Aquí, a puerta de corral, quieren pagar el litro a 0,26 centavos de dólar"

Messi y Gianni Infantino | Foto: AFP
Lionel Messi

El mensaje de Gianni Infantino a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina: "Gracias por cada recuerdo inolvidable"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump anuncia que el Arco del Triunfo de Washington será un complejo militar con drones y francotiradores

Protestas contra Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Chris Wright

"El catalizador para transformar a Venezuela es la energía": Chris Wright tras reunirse con Delcy Rodríguez en Caracas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023