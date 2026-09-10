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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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Perú

Marco Rubio culmina en Perú su gira en Sudamérica en la que apuntó contra el narcotráfico tras visitar Colombia y Ecuador

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras visitar Ecuador y Colombia, el jefe de la diplomacia norteamericana se reunirá este jueves en Lima con la presidente Keiko Fujimori.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, culmina este jueves en Perú una gira relámpago en América Latina, en la que llamó a intensificar la lucha conjunta contra los carteles de la droga y celebró el estrechamiento de lazos con países gobernados por la derecha.

Tras visitar Ecuador y Colombia, el jefe de la diplomacia norteamericana se reunirá este jueves en Lima con la presidente conservadora Keiko Fujimori.

Perú es el último en incorporarse al Escudo de las Américas, la coalición de países dirigida por la administración de Donald Trump para luchar contra el tráfico de drogas y la criminalidad organizada en la región.

Desde su investidura a fines de julio, el nuevo gobierno de Fujimori había expresado su voluntad de unirse a esa iniciativa internacional.

En el país andino, el número de homicidios se multiplicó por 2,6 entre 2018 y 2025, mientras que las denuncias por extorsión crecieron ocho veces.

Perú, de 34 millones de habitantes, es uno de los principales productores mundiales de cocaína. Redes internacionales del narcotráfico operan en su territorio.

"Hay dos preocupaciones fundamentales para la mayoría de los peruanos" con las que EEUU apoyará al país, dijo el miércoles por la noche el canciller de Perú, Carlos Espá, tras la llegada de Rubio a Lima.

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"En primer lugar, el tema de la seguridad (...), la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. Y en segundo lugar, el tema del fenómeno El Niño. El secretario Rubio viene para hacer anuncios importantes" sobre "el apoyo de Estados Unidos a Perú en estos dos temas", precisó.

El miércoles en Quito, donde se reunió con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el secretario de Estado anunció que la banda criminal Los Tiguerones sería designada como "organización terrorista", algo que le prohíbe acceso al sistema financiero estadounidense y toda transacción a su favor.

Washington ya había hecho lo mismo con otros grupos criminales ecuatorianos, como también con el Tren de Aragua de Venezuela o el cartel de Sinaloa en México.

"No estamos hablando de una mafia normal, no estamos hablando de criminales, estamos hablando de terroristas que (...) en muchos casos tienen armas y equipos que se parecen a un ejército nacional", dijo Rubio a la prensa.

Rubio además consideró que México, presidido por la izquierdista Claudia Sheinbam, debería hacer más en la lucha contra los carteles de la droga.

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