Exmagistrada del TSJ denuncia que el régimen la amenazó y secuestró a sus familiares para firmar inhabilitación de María Corina Machado

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela Bárbara César Siero denunció que fue coaccionada para firmar sentencias de inhabilitación política, incluyendo la que impidió a María Corina Machado competir en las elecciones presidenciales del año 2024.

César Siero, quien fue vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del máximo tribunal, hizo la denuncia en un video y una carta divulgados esta semana. Según su relato, las presiones iniciaron el 15 de diciembre de 2023, cuando Machado presentó ante el TSJ una demanda para pedir la revisión de la inhabilitación que le había impuesto la Contraloría.

Ese mismo día, afirmó que fueron detenidos sus dos hermanos, Guillermo Enrique y Guillermo Henry César Siero, y su cuñada, Diana Desirée Victoria Justo.

La exmagistrada aseguró que por semanas no supo nada acerca del paradero de sus familiares y que no tuvo información exacta acerca de las acusaciones en su contra.

“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ”, aseguró César Siero, según el relato recogido por EFE.

La exfuncionaria afirmó que, al momento en que sus familiares permanecían detenidos, recibió decisiones judiciales que tenía que firmar. Entre ellas estaba la relacionada con Machado, quien ganó las primarias de octubre de 2023, así como también de otros dirigentes políticos.

César Siero también vinculó las presiones con la denominada operación “Brazalete Blanco”, presunto plan para atentar en contra de Nicolás Maduro en el que fueron involucrados sus familiares.

La exmagistrada describió el expediente como una “narrativa construida” para criminalizarlos y presionarla, así como para enviar un mensaje de intimidación a otros integrantes del sistema judicial y militar.

La exmagistrada sostuvo de igual forma que fue obligada a renunciar al TSJ en dos ocasiones. Según su testimonio, luego fue separada de sus funciones y dejó la institución sin obtener la jubilación correspondiente.

El caso de sus familiares tuvo nuevos acontecimientos de hace poco tiempo.

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Según EFE, el hermano Guillermo Enrique César Siero fue condenado a 12 años de prisión. Guillermo Henry César Siero y Diana Desirée Victoria Justo recibieron penas de tres años por delitos que tienen relación con el expediente.

César Siero responsabilizó al Estado venezolano y a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de cualquier amenaza, persecución o represalia que pueda sufrir ella o su familia. Además, pidió protección ante organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y Human Rights Watch.

La denuncia pone de nuevo bajo escrutinio la independencia del Poder Judicial venezolano y las condiciones en las que se adoptaron decisiones que afectaron la participación política de dirigentes como Machado. Las acusaciones son correspondientes al testimonio de la exmagistrada y no son, por sí mismas, una determinación judicial independiente de los hechos denunciados.