Informe del Departamento de Estado reveló que EE. UU. entregó más de 12 mil millones de dólares a Venezuela por venta de petróleo

Estados Unidos entregó poco más de 12.100 millones de dólares a Venezuela por la venta de hidrocarburos, oro y otros recursos naturales, y la mayor parte fue destinada a compras de comida y medicinas, según un informe oficial divulgado este jueves.

Entre el 3 de enero y el 30 de septiembre, "la Cuenta de Custodia de Venezuela recibió depósitos por un total de más de 12.260 millones de dólares provenientes de entidades verificadas y aprobadas que desarrollan actividades autorizadas relacionadas con los recursos naturales de Venezuela", explicó el informe del Departamento de Estado.

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"Del monto total, se desembolsaron 12.110 millones de dólares (98,7%), mientras que 168,56 millones de dólares permanecían en custodia al 30 de septiembre de 2026 para futuros desembolsos autorizados", indica el Departamento de Estado.

Del monto desembolsado, el 35,75% fue para la compra de comida y productos de consumo, el 23% para servicios administrativos, el 12,5% para la agricultura, el 5,68% para sanidad pública y compra de medicamentos.

El reporte está fechado el 29 de octubre y fue entregado al Congreso. El Departamento de Estado decidió hacerlo público "de forma proactiva", explicó una fuente diplomática bajo anonimato en un correo electrónico.

"El informe demuestra que el proceso está funcionando", explicó esa fuente.

"Si bien los depósitos de crudo y productos derivados del petróleo representaron la mayor fuente de ingresos, la cuenta también recibió depósitos aprobados vinculados a transacciones de oro, minerales y fertilizantes", añade el texto.

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El 3 de enero Estados Unidos capturó y se llevó del país a Nicolás Maduro y a su esposa, ambos ahora a la espera de juicio en Nueva York.

Esa operación militar precipitó profundos cambios políticos y económicos en el país sudamericano, hasta entonces el principal adversario estratégico de Washington en América Latina a causa de sus vínculos con el régimen de Irán o Rusia.

El presidente Donald Trump anunció poco después de ese operativo que su gobierno iba a controlar la explotación y venta del crudo venezolano, la principal riqueza del país.

Cabe recordar que en agosto pasado, Washington dio un paso más y anunció un acuerdo con Caracas que le otorgaba el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela (20% del total), mediante una compleja operación de inversión en una empresa privada, North American Blue Energy Partners (Nabep).

El secretario de Estado, Marco Rubio, trazó una hoja de ruta en tres etapas para Venezuela: estabilización económica, diálogo entre el gobierno y la oposición y finalización de la transición política con la celebración de elecciones.

Los ingresos por la venta de recursos naturales, anunció Rubio en enero, iban a ser ingresados en cuentas bancarias bajo control del Departamento del Tesoro, primero en Catar y luego en territorio estadounidense.

Ese dinero, aseguró Rubio, solo iba a ser desembolsado a Caracas bajo un control estricto de los proyectos y beneficiarios.

La firma KPMG fue encargada de la auditoría.

El informe de 53 páginas detalla que en julio empezaron a llegar dólares físicos a las arcas del Banco Central de Venezuela.

Luego el dinero fue transitando por bancos venezolanos y utilizado para pagar artículos y servicios.

Entre los pagos están 26 millones de dólares a Landsteiner Scientific para la compra de kits farmacéuticos para la detección de la enfermedad de Chagas y 11 millones para equipamiento de diálisis y hemofilia, para Allbe Enterprises.

Con estos fondos, Venezuela compró también equipamiento petrolero y pagó la membresía anual para formar parte del G-24.