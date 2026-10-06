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Martes, 06 de octubre de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado reitera que regresará a Venezuela y promete contribuir a la transición democrática tras los rumores de que ya está cerca: “¡Viva Cuba y Venezuela LIBRES!”

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado - EFE.
María Corina Machado - EFE.
La opositora también señaló que su objetivo es construir una Venezuela libre y democrática, con capacidad de convertirse en un aliado confiable de Estados Unidos en el hemisferio.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reiteró este martes 6 de octubre que regresará a Venezuela para acompañar a los ciudadanos y contribuir a una transición democrática. El anuncio se produjo en respuesta a un mensaje del congresista estadounidense Carlos Giménez, quien aseguró que el retorno de la dirigente al país es inevitable.

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Regresaré a mi país para estar junto a los venezolanos en esta etapa, fortalecer la organización de la gente y contribuir a facilitar la transición”, escribió Machado en su cuenta de X.

La opositora también señaló que su objetivo es construir una Venezuela libre y democrática, con capacidad de convertirse en un aliado confiable de Estados Unidos en el hemisferio. Su pronunciamiento vuelve a poner en el centro del debate político su posible regreso, en medio de la incertidumbre sobre las condiciones que le permitirían ingresar al país.

Cabe resaltar que el anuncio se produce después de que el equipo de Machado denunciara que la dirigente ha intentado regresar a Venezuela en al menos siete ocasiones, sin conseguirlo. Según la información difundida por sus representantes, tres de esos intentos se registraron en septiembre, cuando permanecía en Panamá.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recibir el Premio Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad ante el riesgo de ser detenida. Desde entonces, su retorno se ha convertido en uno de los principales asuntos de la estrategia de su movimiento político, Vente Venezuela.

El pasado 1 de octubre, el diario El País informó que el partido se preparaba para el eventual regreso de su líder, aunque persistía la incertidumbre sobre la fecha y las condiciones para concretarlo. La organización también ha buscado fortalecer sus estructuras dentro del país mientras Machado permanece fuera de Venezuela.

En ese sentido, se hace énfasis en que el mensaje de Machado coincide con nuevos pronunciamientos sobre su regreso desde Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes 5 de octubre que “todo saldrá bien” al ser consultado sobre la posibilidad de que la dirigente vuelva a Venezuela.

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Por otro lado, Carlos Giménez respaldó públicamente a la dirigente y sostuvo que su regreso fortalecería el camino hacia la democracia y la libertad. Machado agradeció al congresista su amistad y el acompañamiento que, según expresó, ha mantenido durante años con la causa opositora.

Por ahora, la dirigente no ha anunciado en este mensaje una fecha concreta para su regreso. Su declaración reafirma, sin embargo, su intención de volver a Venezuela y participar directamente en una eventual transición política.

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