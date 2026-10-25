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Domingo, 25 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado

Histórico regreso de María Corina Machado a Venezuela trae esperanza a millones de ciudadanos: así la abrazó su gente de Barquisimeto a Caracas

octubre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Se trata de un hecho que marca un momento crucial en el proceso de transición que impulsan las fuerzas democráticas, encabezadas por ella y Edmundo González.

A las 10:31 de la mañana de este domingo 25 de octubre, un mensaje de la líder democrática venezolana María Corina Machado llenó de entusiasmo a millones de ciudadanos que ven en ella la esperanza de un mejor futuro para su país: "Estoy aquí. Con ustedes".

La publicación alcanzó rápidamente millones de visualizaciones en la plataforma y desató diversas reacciones entre sus seguidores, que inicialmente no dimensionaban completamente el mensaje sobre su regreso al país.

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Minutos después, Edmundo González disipó cualquier duda al hacer el anuncio oficial. "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", escribió.

González calificó este domingo como "un día muy importante para los venezolanos" y añadió que "nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso". El líder venezolano hizo referencia al papel de Machado en el liderazgo opositor y su importancia en el proceso político que vive el país sudamericano.

Además, González dejó entrever que él también planea regresar próximamente a territorio venezolano con el objetivo de avanzar hacia lo que denominó una "transición hacia la democracia". "Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad", afirmó.

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González concluyó su mensaje con una frase que ha caracterizado el discurso de la oposición venezolana: "Ustedes lo saben, esto es hasta el final", ratificando el compromiso de ambos líderes con el proceso democrático en Venezuela.

Regreso es "el resultado directo de las conversaciones": Marco Rubio

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó al regreso de la líder democrática María Corina Machado a Venezuela y confirmó que el Gobierno del presidente Donald Trump respaldó su retorno.

"Las condiciones que permiten el regreso seguro de la señora Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos, que ya han logrado la liberación de cientos de presos políticos y el retorno del exilio de cientos de figuras de la oposición política", puntualizó Rubio en un mensaje en redes sociales.

Por otro lado, añadió que "Estados Unidos espera que las libertades de todos los sectores de la política venezolana sigan siendo respetadas".

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"Esperamos que todos los actores políticos apoyen estas conversaciones, que representan la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en treinta años de lograr pacíficamente no solo una elección libre y justa, sino una democracia duradera", concluyó.

Machado recorrió Venezuela por carretera hasta Caracas

Tras su retorno a Venezuela, María Corina Machado inició un recorrido por carretera rumbo a Caracas. Fue vista en diversos puntos del país compartiendo con miles de ciudadanos, que salieron a las vías a recibirla con ovaciones y manifestaciones de apoyo.

En medio de su recorrido, la líder política publicó una foto en sus redes sociales en la que aparece sosteniendo en alto una bandera con la frase "¡Libertad; a la venezolana!", y agradeció el recibimiento que ha recibido: "¡Gracias Venezuela! Gracias a todos los que me estoy encontrando en la carretera. ¡Miren esta belleza que me acaban de regalar en Yaracuy!".

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Este recorrido ha sido significativo no solo por la presencia de Machado en su tierra natal, sino también por el mensaje de esperanza que trae a una nación marcada por años de brutal dictadura.

En medio de arengas como "se acabó el miedo en las calles", "¡libertad!" y "Gloria al bravo pueblo", los ciudadanos le expresaron su respaldo a Machado y le dijeron que no la dejarán sola en su lucha por recuperar la democracia y la libertad de Venezuela.

Sin duda, se trata de un retorno que marca un momento crucial en el proceso de transición democrática que impulsan las fuerzas democráticas, encabezadas por ella y por Edmundo González.

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