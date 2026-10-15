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Expresidente Iván Duque respaldó al general Jorge Luis Vargas tras anunciar acciones legales contra Gustavo Petro: “Un héroe de Colombia”

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Iván Duque - EFE
Iván Duque - EFE
El pronunciamiento se produjo luego de que Vargas difundiera un comunicado a la opinión pública en el que manifestó su preocupación por informaciones relacionadas con presuntas actuaciones irregulares durante la administración de Gustavo Petro.

El expresidente colombiano Iván Duque expresó su respaldo público al general retirado Jorge Luis Vargas Valencia, exdirector de la Policía Nacional, luego de que este anunciara acciones legales por presuntos seguimientos, perfilamientos y obtención irregular de información financiera sobre su vida personal.

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A través de su cuenta en X, Duque calificó a Vargas como un “héroe de Colombia” y destacó su trayectoria al frente de la institución policial, así como su trabajo en la defensa de las instituciones y la lucha contra el crimen organizado.

Mi solidaridad, respaldo y reconocimiento frente a las infamias y los ataques que buscan mancillar su honra y desconocer una trayectoria de servicio ejemplar”, escribió el exmandatario, quien también afirmó que Colombia debe gratitud y respeto a quienes han dedicado su vida a la seguridad de los ciudadanos.

El pronunciamiento se produjo este 15 de octubre, después de que Vargas difundiera un comunicado a la opinión pública en el que manifestó su preocupación por informaciones relacionadas con presuntas actuaciones irregulares durante la administración de Gustavo Petro.

Según el general retirado, los hechos denunciados habrían incluido seguimientos, perfilamientos y consultas de información financiera mediante el uso presuntamente ilícito de recursos estatales de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

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En su comunicación, Vargas también hizo referencia a declaraciones anteriores de Petro, en las que, según sostuvo, el entonces mandatario manifestó que lo tenía “entre ojos”. El exdirector de la Policía señaló que ese antecedente forma parte de los elementos que considera relevantes para sustentar sus señalamientos.

Finalmente, ante esta situación, el general anunció que, junto con su equipo de asesores jurídicos, inició acciones legales para buscar la judicialización de quienes habrían participado en los hechos. Entre las posibles conductas que mencionó figuran el abuso de autoridad, el peculado por aplicación oficial diferente y el concierto para delinquir.

Jorge Luis Vargas estuvo al frente de la Policía Nacional entre 2020 y 2022, durante el Gobierno de Iván Duque. Su trayectoria en la institución y su relación profesional con el entonces jefe de Estado constituyen parte del contexto del respaldo expresado por el exmandatario.

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