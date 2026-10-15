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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

"Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar": Abelardo de la Espriella ordenó que "desaparezca" de los lugares públicos la imagen de Carlos Pizarro

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella ordenó quitar imagen de Carlos Pizarro - EFE y redes sociales
Abelardo de la Espriella ordenó quitar imagen de Carlos Pizarro - EFE y redes sociales
Asimismo, el mandatario indicó que en su Gobierno llegó a enfrentar al terrorismo y que, como lo ha dicho desde la campaña, su principal objetivo es luchar contra este.

Un fuerte discurso dio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, durante la visita que realizó a las instalaciones del Ministerio de Cultura, donde arremetió en contra de la imagen del excomandante del M-19 Carlos Pizarro.

En su discurso, el presidente ordenó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, que desaparezca de los lugares públicos la imagen alusiva a Pizarro, al indicar que no aceptará la “apología al terrorismo”.

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“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, indicó el mandatario colombiano.

Asimismo, el mandatario indicó que en su Gobierno llegó a enfrentar al terrorismo y que, como lo ha dicho desde la campaña, su principal objetivo es luchar contra este.

No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó. Aquí defendemos la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia. Y si uno defiende esos postulados fundamentales, no puede, bajo ninguna circunstancia, permitir la apología al terrorismo”, aseveró.

Del mismo modo, el mandatario ordenó a la ministra quitar cada cosa que haga alusión a Pizarro y aseguró que promete devolver el “orgullo por la cultura colombiana”.

Así que, señora ministra, proceda de conformidad como corresponde. Para eso nos eligió el pueblo colombiano. Con este punto cierro, queridos amigos y compatriotas. La recuperación del orgullo por la cultura colombiana”, recalcó el jefe de Estado.

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Cabe resaltar que el pasado 30 de septiembre el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que expidió el Gobierno del expresidente Gustavo Petro para reconocer el sombrero de Carlos Pizarro, excomandante del M-19, como patrimonio cultural de la nación.

La Resolución 218 del 17 de junio de 2024 fue la que expidió el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, durante el Gobierno de Petro, para reconocer el sombrero de Pizarro como bien cultural y ordenar su inscripción en el Registro Nacional de Patrimonio de la Nación.

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