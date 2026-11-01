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Domingo, 01 de noviembre de 2026
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China

Televisión de China cumple su advertencia de no transmitir juegos del Real Madrid tras polémico comentario de Mbappé

noviembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Juego del Real Madrid en la liga española - Foto: EFE
Juego del Real Madrid en la liga española - Foto: EFE
Ninguno de los otros partidos de la 11ª jornada de Liga ha sido retransmitido en directo por la televisión pública china por el momento.

La televisión pública china CCTV privó este domingo a sus espectadores de ver el partido de Liga del Real Madrid, cumpliendo así su anuncio de suspender la difusión del campeonato español tras las palabras de Kylian Mbappé sobre el exdirigente chino Mao Zedong.

El partido previsto a las 15H15 GMT entre el Racing de Santander y el equipo madrileño, en el que juega el futbolista francés, no se emitió en ninguno de los dos canales deportivos de la CCTV, constató la AFP.

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Ninguno de los otros partidos de la 11ª jornada de Liga ha sido retransmitido en directo por la televisión pública china por el momento.

Las declaraciones de Kylian Mbappé llevaron el martes a varias marcas chinas a romper sus acuerdos de patrocinio con el jugador, a pesar de las disculpas presentadas ese mismo día por el capitán de la selección de Francia.

Según LaLiga, la televisión pública china había retransmitido hasta ahora en directo todos los partidos del campeonato español.

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Y aún más preocupante para el club madrileño: el encuentro Racing de Santander - Real Madrid tampoco se estaba emitiendo este domingo en Migu, un popular servicio chino de streaming, constató la AFP. Sin embargo, en esta plataforma sí se habían retransmitido otros partidos de la undécima jornada, entre ellos el del FC Barcelona.

La polémica arrancó a comienzos de semana con la difusión de un video en el que el delantero francés del Real Madrid habla de un meme del que es protagonista, que lo asocia con un "dictador chino", según declaró el delantero francés, en referencia a montajes en los que se coloca su rostro sobre imágenes emblemáticas de Mao Zedong.

Este último es una figura central de la historia china, aún descrito oficialmente como un héroe pese a capítulos muy oscuros y a los millones de muertes que los historiadores vinculan con su ejercicio del poder.

Tres empresas chinas que utilizaban el nombre y la imagen de Kylian Mbappé para sus productos (bebidas, lácteos, quesos) anunciaron el martes la rescisión de sus contratos con la estrella francesa.

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