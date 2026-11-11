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Murió a los 77 años histórico futbolista argentino que hizo parte de la selección en el Mundial de Alemania 1974

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Falleció histórico jugador argentino - Canva
Falleció histórico jugador argentino - Canva
El exmediocampista también defendió los colores de Junior de Barranquilla en 1983 y fue protagonista del subcampeonato del equipo colombiano.

El fútbol argentino está de luto. Carlos Alberto Babington, reconocido exfutbolista, mundialista con la Selección Argentina y uno de los grandes referentes de Huracán, falleció este miércoles 11 de noviembre de 2026 a los 77 años. Su partida enluta a los aficionados del fútbol sudamericano, que recuerdan su talento como mediocampista ofensivo y su trayectoria dentro y fuera de las canchas.

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La noticia fue confirmada por el Club Atlético Huracán, institución con la que construyó buena parte de su carrera deportiva y en la que también se desempeñó como entrenador y presidente. A través de sus redes sociales, el equipo argentino compartió un mensaje para despedir a uno de sus máximos referentes.

"El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias", expresó el club.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se sumó a los mensajes de condolencia y manifestó su profundo dolor por el fallecimiento del exjugador, enviando un abrazo a sus familiares y seres queridos.

La trayectoria de Babington quedó especialmente ligada a Huracán, equipo con el que alcanzó uno de los mayores logros de su carrera: el campeonato del Torneo Metropolitano de 1973. Bajo la dirección técnica de César Luis Menotti, integró una de las formaciones más recordadas del fútbol argentino, junto a figuras como René Houseman y Miguel Brindisi.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria internacional llegó con la Selección Argentina. Babington fue convocado para disputar el Mundial de Alemania 1974, en el que jugó cinco encuentros y marcó un gol durante la derrota por 3-2 frente a Polonia en la primera fase. De esta manera, hizo parte de una generación que representó al país en una de las competiciones más importantes del fútbol mundial.

Babington también tuvo una experiencia en el fútbol colombiano. En 1983 llegó a Junior de Barranquilla, equipo con el que disputó una temporada y se convirtió en uno de los jugadores recordados por la afición rojiblanca.

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Durante su paso por el conjunto barranquillero disputó 34 partidos y anotó 26 goles, una cifra destacada para un futbolista que se desempeñaba como mediocampista ofensivo. Además, integró la plantilla que consiguió el subcampeonato del fútbol colombiano en 1983 y obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores de 1984.

El jugador continuó vinculado al fútbol desde otros cargos. Regresó a Huracán como entrenador y consiguió dos ascensos a Primera División, en 1990 y 2000. Posteriormente, asumió la presidencia de la institución entre 2006 y 2011, una etapa que también estuvo marcada por controversias dirigenciales.

Su fallecimiento representa la partida de uno de los protagonistas de una época importante del fútbol argentino. Su nombre permanecerá ligado a la historia del fútbol.

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