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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Panamá

Expresidente panameño mostró en vivo el colapso de su vivienda tras el terremoto: "Solo son pérdidas materiales"

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Panamá (IG Ricardo Martinelli)
Terremoto en Panamá (IG Ricardo Martinelli)
Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y provocó el colapso de algunas estructuras en el centro del país.

La vivienda del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli colapsó este viernes tras el terremoto de magnitud 7,7 que se presentó en su país.

El propio Martinelli difundió imágenes en sus redes sociales, minutos después del terremoto, del estado en el que quedó una vivienda que, luego, varios internautas y medios como el colombiano El Tiempo confirmaron que es de su propiedad.

“Otras vistas del terremoto. Afortunadamente solo son pérdidas materiales”, escribió el expresidente en una publicación que hizo en el perfil oficial de su red en Instagram.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y provocó el colapso de algunas estructuras en el centro del país, además de pánico en la capital de rascacielos, sin que se reporten víctimas hasta ahora.

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El sismo se registró a las 12H56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel en la localidad de Penonomé, en la provincia de Coclé, y de algunas iglesias.

Las autoridades del canal de Panamá anunciaron que la vía, por donde pasa el 5% del comercio marítimo internacional, opera con "normalidad", aunque equipos especializados revisan sus instalaciones.

El aeropuerto de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente y varios vuelos están siendo desviados a otras terminales aéreas, como prevención, informó Aeronáutica Civil.

Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), confirmó que preliminarmente no se reportan víctimas, solo daños materiales.

Las autoridades de protección civil evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones. Hay serios daños en iglesias y grietas en edificios y viviendas

Una carretera en la provincia de Veraguas presenta grietas considerables, según imágenes difundidas por la prensa local.

El alcalde de Pedasí (centro sur), Miguel Batista, aseguró que un edificio colapsó en su localidad, un puente tuvo daños estructurales, y se interrumpió el fluido eléctrico.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6.

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Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

El terremoto se sintió en todo el país e incluso en la vecina Costa Rica. Según Néstor Luqué, director del Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá, se han registrado más de 80 réplicas, incluso de 6 grados, que se han sentido en diversas regiones del país.

El movimiento telúrico motivó una alerta de tsunami en el Pacífico oriental, según el USGS, pero luego fue desactivada.

En su cuenta en la red social X, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llamó a la calma y anunció el cierre de entidades estatales en todo el país y el Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases "a nivel nacional" en "todos los centros educativos".

"He dado la instrucción de movilizar personal, recursos y ayuda a los afectados, así como la inmediata acción de todos los ministerios e instituciones en el territorio en la resolución y en la prevención", escribió Mulino en X.

Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y otros gobiernos se solidarizaron con Panamá y se declararon dispuestos a enviar ayuda de ser necesaria.

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