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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Terremoto en Panamá

Otro terremoto sacude a Panamá: se registró duro movimiento de magnitud 6,6 tras el evento de 7,7 del mediodía de este viernes

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Panamá. (SGC)
Terremoto en Panamá. (SGC)
El evento se presentó a las 3:25 de la tarde, casi dos horas después del primer duro temblor.

Un segundo terremoto azotó este viernes a Panamá tras el primer movimiento de magnitud 7,7 que se presentó en el país este viernes.

El evento se presentó a las 3:25 de la tarde y según el Servicio Geológico de Estados Unidos tuvo una magnitud de 6,6. El Servicio Geológico Colombiano, entre tanto, estimó en 6,9 la magnitud del sismo.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y provocó el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de pánico en la capital sin que se reporten víctimas hasta ahora.

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El sismo se registró a las 12H56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, y motivó una alerta de tsunami en el Pacífico oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel en la localidad de Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

También hay serios daños en una iglesia y grietas en otros edificios, de acuerdo con esos reportes.

Las autoridades de protección civil evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Una carretera en la provincia de Veraguas presenta grietas, según imágenes difundidas por la prensa local.

El terremoto, sentido por alrededor de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Más de una decena de réplicas importantes, incluso de 6 grados, se han reportado, de acuerdo con el instituto local de geociencias.

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Según los informes preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el temblor se sintió en todo el país. Las autoridades llamaron a la calma a la población.

En su cuenta en la red social X, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo haber pedido a los organismos especializados "informes sobre los efectos" del sismo, y llamó a la calma. "No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", manifestó.

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases "a nivel nacional" en "todos los centros educativos".

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