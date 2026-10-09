"El riesgo ha pasado": Estados Unidos descarta alerta de tsunami en la región tras terremoto en Panamá

El terremoto de magnitud 7,7 que se registró este viernes en Panamá ocasionó una alerta de tsunami del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos.

El organismo instó a los países con costas en el mar Pacífico a tomar precauciones ante un posible tsunami tras el devastador terremoto en el país centroamericano.

VEA TAMBIÉN Alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 8,0 en Panamá: varios países encendieron las alarmas o

Países como Colombia, Ecuador, Chile, El Salvador, entre otros, fueron alertados ante posibles aumentos en los niveles de las olas del mar y, por ende, un eventual tsunami.

No obstante, horas después del movimiento telúrico, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos descartó la alerta para estos países.

“No hay alerta, aviso, vigilancia ni amenaza de tsunami”, indicó el organismo.

“Ya no existe amenaza de tsunami para sus costas y no existe ninguna amenaza para ninguna costa de Estados Unidos ni de Canadá”, agregó. En ese sentido, señaló que ”el riesgo de tsunami ha pasado”.

Panamá se encuentra en una región de actividad sísmica asociada a la interacción de placas tectónicas, por lo que el monitoreo de estos fenómenos es fundamental para evaluar sus posibles efectos en las poblaciones cercanas.