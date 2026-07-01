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Terremoto en Venezuela

Federación Colombiana de Fútbol se une a reconocido cantante para ayudar desde el Mundial a los afectados por el doble terremoto en Venezuela

julio 1, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos: Terremotos en Venezuela/ FCF/ Carlos Vives
Fotos: Terremotos en Venezuela/ FCF/ Carlos Vives
Miles de aficionados cafeteros participaron en la causa solidaria a la que llevaron algunos artículos de primera necesidad.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se unió a un reconocido cantante del país sudamericano para brindar ayuda humanitaria a las familias afectadas por los devastadores terremotos que azotaron el pasado miércoles a Venezuela.

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Se trata del cantante oriundo de Santa Marta Carlos Vives, quien, en cooperación con la FCF desde la Ciudad de Doral, Florida (Estados Unidos), y Global Empowerment Mission (GEM) llevaron a cabo una campaña especial de ayuda humanitaria en beneficio de las familias afectadas por los terremotos en Venezuela.

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La iniciativa buscó movilizar a la comunidad del sur de la Florida y convertir un encuentro de celebración deportiva en una oportunidad para brindar esperanza y apoyo a los miles de ciudadanos venezolanos afectados por la que ha sido considerada por muchos como una catástrofe nacional.

Carlos Vices y la FCF realizaron el fin de semana una jornada de recolección en medio de 'La Casa de la Sele', el Fan Zone oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, en Downtown Doral Park, previo la última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la selección Colombia y Portugal, que terminó en empate.

Miles de aficionados se dieron cita para acompañar al combinado cafetero mientras que varios de ellos participaron en esta causa solidaria a la que llevaron algunos artículos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas.

Cabe resaltar que, como hogar de una de las comunidades venezolanas más grandes de Estados Unidos, la Ciudad de Doral lideró la iniciativa junto a GEM, organización encargada de recibir y canalizar las donaciones para garantizar una distribución organizada, eficiente y transparente hacia las comunidades afectadas.

El famoso artista samario, como embajador de la campaña, hizo un llamado a sus seguidores y al público para demostrar la importancia de la música y el deporte como plataformas que pueden unirse para generar un impacto positivo.

Los artículos recolectados por la comunidad en la Ciudad de Doral fueron clasificados en tres categorías: alimentos no perecederos, ⁠productos de higiene personal y pañales y artículos para bebés.

Es importante mencionar que todas las donaciones fueron entregadas a GEM, que canalizará la ayuda para las familias afectadas por los terremotos consecutivos en Venezuela.

El trabajo conjunto entre la FCF y Carlos Vives no es el primero, pues, en el evento del partido de despedida en junio de la selección Colombia antes de que partieran rumbo al Mundial, el artista hizo parte de los cantantes que ambientaron el encuentro.

Carlos Vives - Foto @diego.hines
Carlos Vives - Foto @diego.hines
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De igual manera, no es la primera vez que al artista se le ve inmerso en una causa social pues, entre varias otras, tiene una fundación llamada 'Tras la Perla' junto a Claudia Elena Vásquez que trabaja por el desarrollo sostenible de su ciudad natal, así como de la región de la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande.

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