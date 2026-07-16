El impactante vuelo de un F/A-18 Super Hornet sobre una playa de Florida que pasó a solo unos metros de las personas

Los espectáculos aéreos forman parte de una tradición en Estados Unidos y son frecuentes debido a que el país posee una de las flotas de aeronaves militares más grandes del mundo. Sin embargo, una reciente exhibición de los Blue Angels en Pensacola Beach, Florida, sorprendió a cientos de personas por la cercanía con la que los aviones realizaron sus maniobras.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos exigirá pruebas anuales de testosterona a militares mayores de 30 años: esta es la razón o

Por medio de videos compartidos en redes sociales quedó registrado el momento en que uno de los cazas F/A-18 Super Hornet del escuadrón de demostración de vuelo de la Armada de Estados Unidos sobrevuela el mar dejando una estela blanca.

Te puede interesar

Segundos después, otro de los característicos aviones azules apareció por detrás y realizó un impresionante vuelo rasante a máxima potencia, pasando a escasos metros de la playa y provocando el asombro de las personas que se encontraban en el lugar.

Asimismo, en las imágenes también se observa cómo el estruendo de los motores y la fuerza del paso de la aeronave levantan una gran nube de arena, haciendo que toallas, sombrillas y otros objetos salgan volando, mientras decenas de personas reaccionan con sorpresa.

Los Blue Angels son el equipo oficial de demostración aérea de la Armada de Estados Unidos y son reconocidos por ejecutar maniobras de alta precisión con aviones de combate F/A-18 Super Hornet. Junto con los Thunderbirds de la Fuerza Aérea y los Golden Knights del Ejército, conforman los tres equipos oficiales de exhibición aérea de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

VEA TAMBIÉN ¿Qué pasaría si Estados Unidos llega a hacer un asalto aéreo masivo contra Cuba? o

Cabe recordar que, durante las celebraciones del 4 de julio, los Thunderbirds realizaron varias presentaciones con aviones F-16 en distintos puntos del país. No obstante, las exhibiciones aéreas continuaron después de la festividad con demostraciones como la realizada por los Blue Angels en Florida.

El escuadrón fue creado al finalizar la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los equipos de exhibición aérea más prestigiosos del mundo. Inicialmente estuvo integrado por tres cazas Grumman F6F Hellcat. Sin embargo, con el paso de los años amplió su formación hasta las seis aeronaves actuales y ha operado algunos de los aviones más emblemáticos de la aviación militar, entre ellos el McDonnell F-4 Phantom II y los actuales F/A-18 Super Hornet.