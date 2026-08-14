“Esto ha sido muy duro”: Emirlendris Benítez, exprisionera política que el régimen venezolano obligó a abortar

El 5 de agosto de 2018, cuando tenía 37 años y se dedicaba al comercio de ropa, calzado y cosméticos, fue arrestada arbitrariamente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Sin pruebas en su contra, las autoridades la vincularon infundadamente con el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro.

Con una profunda conmoción y aferrada a su fe, la expresa política venezolana Emirlendris Benítez celebró su regreso a la libertad tras recibir una medida humanitaria de excarcelación. Luego de años de prisión, torturas y el deterioro severo de su salud, la comerciante y madre originaria del estado Lara volvió a reunirse con sus seres queridos.

“Estoy agradecida de poder ahora abrazar a mis hijos y a mi mamá”, expresó entre lágrimas a su salida, visiblemente emocionada por dejar atrás el encierro.

Durante sus primeras declaraciones en libertad, Emirlendris recordó el momento exacto en el que supo que saldría del centro de reclusión. Manifestó que la esperanza renació en ella al ver a otras compañeras ser liberadas previamente:

“Me enteré primero por una compañera que salió y dije: '¡Wow, gracias a Dios se va a reencontrar con sus hijos y su familia!'”, relató.

“Esto ha sido muy duro para todas nosotras. Así como estoy tan feliz, quiero también que todas mis compañeras que quedan allá se llenen de esta felicidad que tengo”.

Asimismo, envió un mensaje de fortaleza para quienes aún permanecen privados de libertad y para sus familias: “No pierdan la fe; primeramente, Dios sobre todas las cosas. Hay que agradecer por cada minuto, por cada plato de comida y de agua, y darle gracias a Dios por todo”.

Al momento de su arresto, Emirlendris se encontraba embarazada. Bajo custodia del Estado sufrió brutales golpizas y asfixia.

Como consecuencia de las torturas perdió su embarazo; Amnistía Internacional denunció que la interrupción de este se realizó en un centro médico sin su conocimiento ni consentimiento.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que su encarcelamiento era ilegal y exigió al régimen venezolano su liberación inmediata y una reparación integral.

A pesar de la alegría por el reencuentro familiar de Emirlendris, defensores de derechos humanos, organizaciones como el Foro Penal y comunicadores recalcaron que la medida humanitaria no borra la injusticia cometida.