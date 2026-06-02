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Carlos Vives

La trilogía de cánticos sin precedentes de la selección Colombia para el Mundial que Carlos Vives estrenó en el partido de despedida

junio 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Carlos vives y María Fuell
Foto: Carlos vives y María Fuell
Los cánticos, en los que participaron la FCF y 'La Fiebre Amarilla', están inspirados en tres de los éxitos más queridos del repertorio de Carlos Vives.

Gaira Música Local, el sello discográfico de Carlos Vives, en alianza con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y 'La Fiebre Amarilla', estrenaron el lunes 'La Barra Incondicional': una trilogía de cánticos futboleros de la selección Colombia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las canciones fueron lanzadas oficialmente durante el partido de despedida —denominado 'La Recta Final'— de la selección Colombia que tuvo lugar el mismo lunes en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá, donde los cafeteros vencieron por 3 a 1 al combinado de Costa Rica.

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Cabe resaltar que los cánticos están inspirados en tres de los éxitos más queridos del repertorio de Carlos Vives: 'Fruta Fresca', 'La Tierra del Olvido' y 'Pa’ Mayté', reinterpretados con la energía y la voz colectiva de 'La Fiebre Amarilla', la barra de la selección Colombia.

En el lanzamiento estuvo presente una de las artistas con las que Vives colaboró para la trilogía de canciones: María Fuell, nacida en Pasto, Nariño, quien vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al acompañar al artista samario en el escenario.

María Fuell es una de las nuevas voces del pop andino colombiano y artista del sello Gaira Música Local, quien se proyecta como una de las voces más prometedoras del sur de Colombia.

Es importante mencionar que otras de las colaboraciones para 'La Barra Incondicional' fueron con el dúo 'Estereobeat', de Santa Marta —igual que Carlos Vives—, y la banda de rock originaria de los 90 'Ciegossordomudos', de Bogotá.

La iniciativa sin precedentes surgió como una visión compartida por reconocer en el fútbol y la música dos de las expresiones culturales que muchos consideran tienen una alta capacidad para reunir a los colombianos alrededor de una misma pasión.

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Gaira Música Local, según aseguró en un comunicado sobre el lanzamiento, busca que estos cánticos se conviertan "en una manifestación de identidad que acompañe a la Selección Colombia en cada escenario, desde los estadios y los FanZones de la FCF hasta los hogares, las reuniones y las calles del país".

Estas son las canciones de 'La Barra Incondicional'.

  • Sí, sí, sí —inspirada en 'Fruta Fresca'

  • Yo te aliento —inspirada en 'La Tierra del Olvido'

  • Que linda e’ —inspirada en 'Pa’ Mayté'

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