Shakira actuará en la final de la Copa del Mundo 2026 mientras reviven sus canciones dedicadas a De la Rúa y Piqué

La cantante colombiana Shakira se presentará este domingo 19 de julio en la final de la Copa del Mundo 2026, donde interpretará 'Dai dai', tema creado especialmente para el torneo.

La confirmación de que España y Argentina se enfrentarán por el título mundial desató en redes sociales un debate particular: la conexión de la intérprete barranquillera con ambas naciones a través de las canciones que compuso inspirada en sus dos relaciones sentimentales más mediáticas, con el empresario argentino Antonio De la Rúa y el futbolista español Gerard Piqué.

Durante su relación con De la Rúa, que se extendió por varios años, Shakira creó múltiples temas que permanecen entre los favoritos de su público. 'Suerte', conocida también como 'Whenever, Wherever', apareció en 2001 dentro del disco 'Laundry Service'.

VEA TAMBIÉN Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial entre España y Argentina: arbitró partido emblemático que la Albiceleste perdió y la Roja jamás ha caído con él de juez o

La pieza musical describe el comienzo de su romance tras conocerse en 2000 y desarrolla conceptos sobre el destino y la gratitud. La letra incluye el verso "Suerte que en el sur hayas nacido", clara mención al origen argentino del empresario.

Ese mismo año, 'Underneath Your Clothes' exploró la búsqueda de intimidad frente a la vida pública de la artista, presentando a De la Rúa como refugio emocional en medio de sus obligaciones profesionales.

En 2005, 'Día de enero' reflejó el contexto argentino al referirse al acompañamiento que brindó durante la crisis económica y social del país, además de evocar momentos personales como paseos por la costa.

El cierre de esta etapa quedó plasmado en 'Lo que más' (2010), donde abordó la separación después de una década juntos, expresando cómo la distancia y el desgaste emocional condujeron al final.

Por otra parte, con 'Me enamoré' (2017), la colombiana narró su primer encuentro con Piqué durante el Mundial de Sudáfrica 2010, describiendo el impacto de ese momento, la diferencia de edad y su deseo de formar una familia.

'Amarillo', también de 2017, expuso los miedos al comenzar un nuevo romance tras su ruptura anterior, incorporando expresiones en catalán que retrataban su vida en Barcelona junto al defensor del FC Barcelona.

La etapa de deterioro comenzó a manifestarse en 'Te felicito' (2022), donde expresó decepción al descubrir comportamientos que consideró incompatibles con la confianza mutua, transmitiendo la sensación de haber vivido una historia de apariencias.

'Monotonía' (2022) documentó el desgaste previo a la separación, atribuyendo el distanciamiento a la rutina, el descuido y las prioridades individuales dentro de la convivencia.

La culminación llegó con 'BZRP Music Sessions #53' (2023), colaboración donde hizo referencias directas al final con Piqué, mencionando la nueva pareja del futbolista, el impacto mediático y las dificultades del proceso, presentando la música como herramienta de transformación del duelo en superación personal.