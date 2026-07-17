NTN24
Viernes, 17 de julio de 2026
Viernes, 17 de julio de 2026
Shakira

Shakira actuará en la final de la Copa del Mundo 2026 mientras reviven sus canciones dedicadas a De la Rúa y Piqué

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira actuará en la final de la Copa del Mundo 2026 mientras reviven sus canciones dedicadas a De la Rúa y Piqué - EFE
Shakira actuará en la final de la Copa del Mundo 2026 mientras reviven sus canciones dedicadas a De la Rúa y Piqué - EFE
La disputa entre España y Argentina en la final genera conversación sobre las composiciones que la artista colombiana dedicó a sus exparejas de ambos países.

La cantante colombiana Shakira se presentará este domingo 19 de julio en la final de la Copa del Mundo 2026, donde interpretará 'Dai dai', tema creado especialmente para el torneo.

La confirmación de que España y Argentina se enfrentarán por el título mundial desató en redes sociales un debate particular: la conexión de la intérprete barranquillera con ambas naciones a través de las canciones que compuso inspirada en sus dos relaciones sentimentales más mediáticas, con el empresario argentino Antonio De la Rúa y el futbolista español Gerard Piqué.

Durante su relación con De la Rúa, que se extendió por varios años, Shakira creó múltiples temas que permanecen entre los favoritos de su público. 'Suerte', conocida también como 'Whenever, Wherever', apareció en 2001 dentro del disco 'Laundry Service'.

o

La pieza musical describe el comienzo de su romance tras conocerse en 2000 y desarrolla conceptos sobre el destino y la gratitud. La letra incluye el verso "Suerte que en el sur hayas nacido", clara mención al origen argentino del empresario.

Ese mismo año, 'Underneath Your Clothes' exploró la búsqueda de intimidad frente a la vida pública de la artista, presentando a De la Rúa como refugio emocional en medio de sus obligaciones profesionales.

En 2005, 'Día de enero' reflejó el contexto argentino al referirse al acompañamiento que brindó durante la crisis económica y social del país, además de evocar momentos personales como paseos por la costa.

El cierre de esta etapa quedó plasmado en 'Lo que más' (2010), donde abordó la separación después de una década juntos, expresando cómo la distancia y el desgaste emocional condujeron al final.

Por otra parte, con 'Me enamoré' (2017), la colombiana narró su primer encuentro con Piqué durante el Mundial de Sudáfrica 2010, describiendo el impacto de ese momento, la diferencia de edad y su deseo de formar una familia.

o

'Amarillo', también de 2017, expuso los miedos al comenzar un nuevo romance tras su ruptura anterior, incorporando expresiones en catalán que retrataban su vida en Barcelona junto al defensor del FC Barcelona.

La etapa de deterioro comenzó a manifestarse en 'Te felicito' (2022), donde expresó decepción al descubrir comportamientos que consideró incompatibles con la confianza mutua, transmitiendo la sensación de haber vivido una historia de apariencias.

'Monotonía' (2022) documentó el desgaste previo a la separación, atribuyendo el distanciamiento a la rutina, el descuido y las prioridades individuales dentro de la convivencia.

La culminación llegó con 'BZRP Music Sessions #53' (2023), colaboración donde hizo referencias directas al final con Piqué, mencionando la nueva pareja del futbolista, el impacto mediático y las dificultades del proceso, presentando la música como herramienta de transformación del duelo en superación personal.

Temas relacionados:

Shakira

Piqué

Relación

Separación

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian posible plan de fuga en cárcel de Itagüí que involucra a capos narcocriminales: estas son algunas de las pruebas que evidenciarían el plan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

EE. UU. habría seleccionado a las Águilas Gritonas para eventual operación militar contra el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Estados Unidos estaría planeando un despliegue civil en Venezuela. ¿Cuál sería el objetivo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
José Manuel Restrepo y Marco Rubio | Foto: EFE
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto: AFP
Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Más de Entretenimiento

Ver más
El actor británico Tom Holland (EFE)
Spiderman

Tom Holland hace inesperada promesa si Inglaterra gana el Mundial 2026: "Es lo que más me gusta hacer"

Este es el lugar que se posiciona en EEUU como el ideal para ver el Mundial por su comida y distribución exacta de las pantallas - Canva
Miami

Este es el lugar que se posiciona en EEUU como el ideal para ver el Mundial por su comida y distribución exacta de las pantallas

La banda Van Der Dijs murió en el terremoto de Venezuela / FOTO: EFE - captura de pantalla
Terremoto en Venezuela

Confirman la muerte de los integrantes de un grupo de rock en Venezuela, cuando el edifico en el que ensayaban se colapsó

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Brigadas de socorro haciendo trabajos de búsqueda y rescate en Venezuela tras devastadores terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“Las primeras 48 horas fueron fatales, entre más inoperatividad, más se perdían vidas”: dirigente venezolano sobre la poca acción del régimen ante la catástrofe

Las tenistas Demi Schuurs y Ellen Perez | Foto: AFP
Tenista

Así se vivió impactante choque de tenista contra una alcanzapelotas mientras intentaba recuperar un punto en cuartos de final en Wimbledon

Nayib Bukele y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Donald Trump recibió a Nayib Bukele tras ser proclamado para aspirar a un tercer mandato en El Salvador

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: EFE
Marco Rubio

Marco Rubio anuncia fecha para reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

Sobrevuelo de EE.UU en Venezuela. (Comando Sur de EE. UU.)
Comando Sur

Poderosa aeronave UH-1Y Venom sobrevoló a baja altura Venezuela: estas son las imágenes de despliegue del Ejército de Estados Unidos

Mujer relató cómo vio desmoronarse un edificio en medio de los terremotos en Venezuela - Foto: AFP
Testimonio

“Yo veo cómo se desploma ese edificio”: el relato de mujer afectada por los terremotos en Venezuela

El 12 de agosto de 2026, ocurrirá un eclipse total de Sol - Fotos NASA
Eclipse de Sol

Así será el imponente eclipse total de Sol que ocurrirá en los próximos días: países, ciudades, horarios y recomendaciones para ver este fenómeno

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre