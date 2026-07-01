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Terremoto en Venezuela

El Ejército de Estados Unidos desplegó 900 militares en Venezuela para responder a emergencia por terremotos

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Actividades de búsqueda y rescate en Venezuela. (EFE)
Actividades de búsqueda y rescate en Venezuela. (EFE)
El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, declaró que las fuerzas de su país habían participado en operaciones de búsqueda y rescate.

El ejército de Estados Unidos ha establecido una sólida presencia en Venezuela y sus alrededores para apoyar las operaciones de ayuda humanitaria, con más de 900 efectivos dentro del país y otros 800 aproximadamente en Puerto Rico y Curazao, según declaró a Reuters el general norteamericano de mayor rango para América Latina.

El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, declaró que las fuerzas de su país habían participado en operaciones de búsqueda y rescate, ayudado a reactivar el aeropuerto y movilizado recursos aéreos y navales para permitir la llegada de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos de la semana pasada.

Añadió que el ejército también había desplegado al menos cuatro o cinco drones MQ-9 Reaper sobre Venezuela, lo que, junto con una unidad especializada ubicada en Miami, está reforzando el panorama de inteligencia para las autoridades venezolanas.

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"Estamos utilizando algunos de los mismos recursos que podríamos usar para rastrear amenazas hemisféricas, ahora para asegurar que las carreteras estén abiertas y que sepamos dónde están los edificios dañados", dijo Donovan, y agregó que a veces a las autoridades venezolanas les puede resultar más difícil captar esa información estando a nivel del "terreno".

Se trata de un giro inesperado para el ejército de Estados Unidos que el 3 de enero llevó a cabo un operativo para capturar a Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York para ser juzgado por cargos de narcotráfico.

El mes pasado, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque que acabó con la vida del líder de la banda carcelaria venezolana Tren de Aragua, una acción realizada en coordinación con las autoridades venezolanas.

"El 3 de enero no fue hace tanto tiempo. Y piensen en cómo ha evolucionado esta relación", dijo Donovan.

Donovan afirmó que los marines fueron los primeros en llegar al terreno para ayudar a los rescatistas a remover los escombros en busca de supervivientes.

El ejército de Estados Unidos facilitó el traslado aéreo de civiles, entre ellos rescatistas de Fairfax, Virginia, quienes publicaron el fin de semana un video del rescate de una madre y su bebé de nueve meses.

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Según explicó, la operación en su conjunto es muy compleja desde el punto de vista logístico, y se centra en garantizar que la ayuda internacional vital no se acumule en los puntos de entrada.

"Porque ahí es donde estos eventos a veces pueden salir mal. Se trae demasiado material y no se cuenta con la logística necesaria para luego trasladar (la ayuda) a las zonas afectadas", dijo Donovan.

El régimen venezolano ha sido criticado por no haber actuado con mayor rapidez para enviar maquinaria pesada y equipos de búsqueda y rescate, dejando a los residentes a su suerte, utilizando sus manos, palas y cuerdas mientras se esforzaban por encontrar a sus familiares en los cruciales primeros días posteriores al desastre.

El sábado, la televisión estatal mostró maquinaria pesada de construcción removiendo escombros de ladrillos y hormigón en algunos lugares. Los residentes dijeron que equipos de rescate extranjeros les habían ayudado a recuperar cadáveres.

Al ser preguntado sobre la frustración que existe en Venezuela respecto a la respuesta del gobierno, Donovan se mostró cauto, pero reconoció que Caracas estaba lidiando con décadas anteriores de mala gestión que habían "arruinado prácticamente la infraestructura del país".

Según ha declarado, la escasez de medicamentos y de personal hospitalario puede agravar la frustración.

Donovan declinó especular sobre la duración de la misión militar estadounidense en Venezuela, remitiéndose al Departamento de Estado de Estados Unidos, que lidera la misión de ayuda humanitaria general.

Sin embargo, afirmó que el ejército no se está preparando para una misión prolongada sobre el terreno con las tropas enviadas para apoyar las labores de socorro.

"No se habla de quedarse", dijo Donovan. "Esto es lo que hacemos (en operaciones de socorro) ... Nos vamos cuando terminamos".

Aun así, Donovan expresó su esperanza de que los esfuerzos de Estados Unidos pudieran fortalecer los lazos militares de Estados Unidos con Venezuela. "Si esto abre la puerta a una mejor relación entre los militares, por supuesto que estaremos listos para seguir adelante", dijo.

Venezuela fue sacudida el miércoles pasado por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 con menos de un minuto de diferencia, que derribaron edificios y dejaron a miles de personas atrapadas bajo los escombros.

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