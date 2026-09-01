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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Argentina

El desgarrador mensaje de la madre de Lionel Messi tras anunciar su retiro de la selección Argentina: "Sigo llorando"

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Astro del fútbol argentino Lionel Messi-Foto: EFE
Astro del fútbol argentino Lionel Messi-Foto: EFE
Durante la mañana del lunes 31 de agosto, Lionel Messi hizo oficial su decisión de retirarse de la Selección Argentina.

Durante la mañana del lunes 31 de agosto, Lionel Messi hizo oficial una decisión que marca el cierre de una de las etapas más importantes de su carrera: su retiro de la selección Argentina.

'La Pulga’ compartió una fotografía de una carta escrita de su puño y letra el pasado 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial 2026 frente a España.

En el mensaje, el futbolista explicó que, tras reflexionar durante varias semanas, sintió que había llegado el momento de ponerle punto final a su ciclo con la Albiceleste.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", escribió Lionel Messi en su cuenta de Instagram.

El capitán argentino también habló sobre lo difícil que resultó tomar esta determinación y destacó el amor que siempre ha sentido por representar a su país.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y, aparte, vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados", añadió.

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La noticia generó una enorme repercusión en Argentina y rápidamente provocó reacciones entre familiares, amigos y aficionados. Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, compartió un emotivo mensaje.

Durante la mañana del 31 de agosto, Celia Cuccittini estaba siguiendo la transmisión de América TV cuando decidió escribirles a los conductores para expresar cómo estaba viviendo la noticia.

"Los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos todos en la familia muy tristes, pero lo importante es que él sea feliz", señaló.

La madre del futbolista también recordó una frase que su esposo, Jorge Messi, solía mencionar al pensar en el día en que su hijo dejara de jugar al fútbol.

"El papá siempre decía: '¿qué voy a hacer cuando no juegue más?' y pasó todo junto, increíble", añadió.

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, tampoco dejó pasar la ocasión para dedicarle unas sentidas palabras al futbolista. A través de su cuenta de Instagram, publicó una selección de 11 fotografías en las que aparece Messi junto a sus hijos y expresó públicamente el orgullo que siente por todo lo que ha conseguido.

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así, Leo Messi. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y, después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas", indicó.

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