NTN24
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Venezuela

Mau y Ricky regresan a Venezuela: el dúo asistirá al Cúsica Fest por primera vez

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Emotiva sorpresa de Mau y Ricky a pequeño fan que no pudo subir a su escenario
Mau y Ricky (EFE)
Los hermanos se van a presentar el 5 de diciembre en Caracas y llegan al festival mientras promocionan su más reciente álbum.

Mau y Ricky se unirán al cartel del Cúsica Fest 2026, evento en el que ofrecerán el próximo 5 de diciembre su primera presentación pública en Venezuela. El concierto se hará en los espacios de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, esto como parte de la quinta edición del festival.

o

El anuncio se confirmó este miércoles por la organización del evento y se suma a la programación de un festival que se va a hacer en dos jornadas, el 4 y 5 de diciembre, con artistas nacionales, internacionales y propuestas emergentes de diferentes géneros musicales.

Para los dos artistas, el espectáculo será especial al ser su primer concierto público en su país de origen. Mau y Ricky nacieron en Caracas y crecieron en Miami, desde donde iniciaron a desarrollar una carrera que los ha llevado a posicionarse en la música latina.

Su participación de igual forma coincide con la promoción de “Ricky y Mau”, su último álbum, una producción en la que los artistas exploran experiencias personales, la relación que tienen como hermanos y el impacto de crecer bajo la figura de su padre, el cantante Ricardo Montaner.

El disco se construyó además con participación de sus seguidores, los cuales tuvieron un papel en la selección definitiva de las canciones que están dentro del proyecto. Según la información divulgada por la organización del festival, el álbum quiere mostrar una faceta más personal de los intérpretes.

o

Mau y Ricky son Mauricio y Ricardo Reglero, respectivamente, y alcanzaron reconocimiento internacional con canciones como “Desconocidos” y “Ya no tiene novio”. Su trayectoria tiene consigo trabajos como compositor para otros artistas de la música latina, entre ellos Ricky Martin, Karol G y Maluma.

El dúo además mantiene una faceta que se vincula con iniciativas sociales. Su llegada al Cúsica Fest va a estar acompañada por una alianza con The House Project, fundación de la familia Montaner, por medio de la cual colaborarán con Refugio, una iniciativa impulsada por Cúsica para apoyar a comunidades vulnerables.

Por último, el Cúsica Fest 2026 va a tener como sede la Universidad Simón Bolívar el 4 y 5 de diciembre. La organización anunció que el evento poseerá distintos espacios para el público, como también propuestas gastronómicas, activaciones y espacios dedicados a la experiencia del festival.

Temas relacionados:

Venezuela

Mau y Ricky

Internacional

Artistas

Concierto

Entretenimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rick Scott a NTN24: "Delcy Rodríguez no es amiga de Estados Unidos, sino de Nicolás Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Un golpe al terrorismo: FDI destruye 32 cohetes de Hezbolá que estaban listos para atacar a Israel

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Las cajas Clap en medio de la polémica / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Cajas Clap

Jugaron con el hambre de los venezolanos: así fue como instrumentalizaron las cajas Clap

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Últimas noticias de Abelardo de la Espriella contra el crimen 15 de septiembre | Duros golpes al ELN y rescates

Rosario Murillo y Daniel Ortega (AFP)
Régimen de Nicaragua

Peligrosos vínculos con regímenes de China, Rusia e Irán: los Ortega Murillo en la mira de Trump

Fue capturado alias 'Menor' en Buenaventura / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Cayó alias ‘Menor’: autoridades colombianas capturaron al presunto líder de la banda criminal ‘Los Chiquillos’

María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

"Abelardo de la Espriella le salvó la vida a los colombianos": María Elvira Salazar

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Colombia estima los daños causados ​​por el terremoto en 9.600 millones de dólares y plantea plan de reconstrucción

Marco Rubio y Miguel Uribe Turbay | Fotos: AFP
Miguel Uribe Turbay

¿Puede la visita de Marco Rubio a Colombia esclarecer el asesinato de Miguel Uribe? Abogado de la familia responde

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Estados Unidos

Trump dice que deben cesar las ejecuciones de manifestantes en Irán: "Debe detenerse ahora"

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Colombia estima los daños causados ​​por el terremoto en 9.600 millones de dólares y plantea plan de reconstrucción

Edson Tortolero, jugador venezolano del América de Cali - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

La historia del jugador venezolano que ayudó en labores de rescate en La Guaira y también vivió el terremoto en Cali tras fichar por club colombiano

Marco Rubio y Miguel Uribe Turbay | Fotos: AFP
Miguel Uribe Turbay

¿Puede la visita de Marco Rubio a Colombia esclarecer el asesinato de Miguel Uribe? Abogado de la familia responde

Lamine Yamal, futbolista español - Foto: EFE
Balón de Oro

Lamine Yamal tiene muy claro quién debería obtener el Balón de Oro: "Este año me lo merecería yo, por lo que he ganado"

Fanáticos del Caracas FC - Foto de referencia: EFE
Fútbol femenino

Caracas F.C. Femenino conquista su séptimo título en la Liga FUTVE 2026: 'Las Rojas del Ávila' jugarán la Libertadores

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Estados Unidos

Trump dice que deben cesar las ejecuciones de manifestantes en Irán: "Debe detenerse ahora"

Alex Saab - AFP
Álex Saab

Alex Saab asegura estar “deprimido” en la cárcel y estaría tomando medicamentos para tratarse

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023