Mau y Ricky regresan a Venezuela: el dúo asistirá al Cúsica Fest por primera vez

Mau y Ricky se unirán al cartel del Cúsica Fest 2026, evento en el que ofrecerán el próximo 5 de diciembre su primera presentación pública en Venezuela. El concierto se hará en los espacios de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, esto como parte de la quinta edición del festival.

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El anuncio se confirmó este miércoles por la organización del evento y se suma a la programación de un festival que se va a hacer en dos jornadas, el 4 y 5 de diciembre, con artistas nacionales, internacionales y propuestas emergentes de diferentes géneros musicales.

Para los dos artistas, el espectáculo será especial al ser su primer concierto público en su país de origen. Mau y Ricky nacieron en Caracas y crecieron en Miami, desde donde iniciaron a desarrollar una carrera que los ha llevado a posicionarse en la música latina.

Su participación de igual forma coincide con la promoción de “Ricky y Mau”, su último álbum, una producción en la que los artistas exploran experiencias personales, la relación que tienen como hermanos y el impacto de crecer bajo la figura de su padre, el cantante Ricardo Montaner.

El disco se construyó además con participación de sus seguidores, los cuales tuvieron un papel en la selección definitiva de las canciones que están dentro del proyecto. Según la información divulgada por la organización del festival, el álbum quiere mostrar una faceta más personal de los intérpretes.

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Mau y Ricky son Mauricio y Ricardo Reglero, respectivamente, y alcanzaron reconocimiento internacional con canciones como “Desconocidos” y “Ya no tiene novio”. Su trayectoria tiene consigo trabajos como compositor para otros artistas de la música latina, entre ellos Ricky Martin, Karol G y Maluma.

El dúo además mantiene una faceta que se vincula con iniciativas sociales. Su llegada al Cúsica Fest va a estar acompañada por una alianza con The House Project, fundación de la familia Montaner, por medio de la cual colaborarán con Refugio, una iniciativa impulsada por Cúsica para apoyar a comunidades vulnerables.

Por último, el Cúsica Fest 2026 va a tener como sede la Universidad Simón Bolívar el 4 y 5 de diciembre. La organización anunció que el evento poseerá distintos espacios para el público, como también propuestas gastronómicas, activaciones y espacios dedicados a la experiencia del festival.