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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Terremoto

Fuerte terremoto de magnitud 7.2 sacude a Perú

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: Canva
Foto de referencia: Canva
El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento se dio a la 1:00 p.m. hora local.

Un terremoto de magnitud 7.2, con una profundidad de 108 km, sacudió este jueves a Perú, según datos del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

El epicentro del movimiento se ubicó 35 km al norte de Coracora, Parinacochas, en el histórico departamento de Ayacucho, y ocurrió a la 1 p.m.

Este movimiento ocurre en medio de una intensa actividad sísmica en la región con movimientos en países como Venezuela, Colombia y Guatemala, siendo el primero de ellos el más afectado.

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El pasado 24 de junio un doblete sísmico golpeó al norte de Venezuela y provocó la muerte de más de 6.000, en su mayoría de la costera ciudad de La Guaira.

Posteriormente, el 10 de agosto, un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7.4 afectó al occidente de Colombia en una tragedia que aún viven miles de ciudadanos en ciudades como Buenaventura, Quibdó, Pereira, Cali y Manizales.

Seis días después, el domingo, un sismo de magnitud 5 fue registrado en el Océano Pacífico muy cerca de las costas de Guatemala.

El evento sísmico, cabe resaltar, también se sintió en la parte costera norte de El Salvador. Aunque la profundidad fue de 10 kilómetros, no hubo alerta de tsunami ni reporte de daños o personas lesionadas.

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