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Delcy Rodríguez
Programa: El Informativo

La reacción de Delcy Rodríguez a los apagones en Venezuela; sugirió apagar el aire acondicionado

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez llegó en plena crisis, y se encontró con una Venezuela golpeada por los apagones, tras regresar de la ONU, donde se disfrazó de "legitimidad" pese a no haber sido elegida en las urnas y seguir secuestrando el poder que heredó del fraudulento régimen de Nicolás Maduro. En un pedido absurdo, sin asumir la responsabilidad de la crisis, sugirió que apagaran el aire acondicionado, a pesar del calor, en lugar de ofrecer soluciones técnicas.

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