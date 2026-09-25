La reacción de Delcy Rodríguez a los apagones en Venezuela; sugirió apagar el aire acondicionado

Delcy Rodríguez llegó en plena crisis, y se encontró con una Venezuela golpeada por los apagones, tras regresar de la ONU, donde se disfrazó de "legitimidad" pese a no haber sido elegida en las urnas y seguir secuestrando el poder que heredó del fraudulento régimen de Nicolás Maduro. En un pedido absurdo, sin asumir la responsabilidad de la crisis, sugirió que apagaran el aire acondicionado, a pesar del calor, en lugar de ofrecer soluciones técnicas.