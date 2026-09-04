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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Régimen venezolano

Delcy Rodríguez dice en reunión con trabajadores petroleros que "Venezuela será una potencia en gas y petroquímica"

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
La que fuera vicepresidente del dictador Nicolás Maduro pronunció dichas declaraciones durante encuentro con la fuerza laboral del sector petrolero venezolano.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, afirmó que Venezuela avanza hacia su transformación en una potencia gasífera y petroquímica.

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"Venezuela es el país con las primeras reservas petroleras del planeta, pero es el número 20 en posición de país exportador. ¿De qué sirven esas riquezas si no las desarrollamos? "Queremos ser el país con las mayores reservas, sí, pero también queremos ser una potencia productora y que esa producción se traduzca en la felicidad del pueblo venezolano, de los trabajadores de la industria", dijo Rodríguez.

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"Vamos a ser una potencia en gas y petroquímica; son mis sueños, son los sueños y esos sueños los vamos a ver y lo van a ver nuestros hijos", complementó.

La que fuera vicepresidente del dictador Nicolás Maduro pronunció dichas declaraciones durante encuentro con la fuerza laboral del sector petrolero venezolano.

Además, sostuvo: "Dejemos atrás las mezquindades. Me acusan por querer el bien del país, desear mejoras salariales para los trabajadores, por querer escuelas públicas para nuestros niños, mejor alimentación. Lo vamos a superar nosotros juntos y lo dejaremos atrás".

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Rodríguez resaltó además la firma de 50 acuerdos energéticos recientes "orientados a incrementar la producción de petróleo, expandir la capacidad gasífera y fortalecer la industria petroquímica nacional".

El histórico acuerdo petrolero binacional anunciado entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, contempla una profunda reforma en la cooperación energética mutua con una vigencia de 25 años.

En ese sentido, Estados Unidos asume el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros estratégicos en Venezuela.

Esto equivale a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte del total de las reservas de Venezuela.

Según Trump, el crudo se venderá a precios de mercado y que supervisará los fondos para beneficiar a ambos países.

Hasta el momento, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical, consolidándose como un acercamiento pragmático y de "reconocimiento bilateral".

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