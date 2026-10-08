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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Cali

Fuerza Pública de Colombia capturó en Cali a alias ‘Mi Sangre’ el temido cabecilla de extorsión y terrorismo del ELN

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Fuerza Pública de Colombia capturó en Cali a alias ‘Mi Sangre’-Foto: tomada de X @mindefensa
Fuerza Pública de Colombia capturó en Cali a alias ‘Mi Sangre’-Foto: tomada de X @mindefensa
El delincuente acumulaba cargos por extorsión, ataques terroristas, quema de tractocamiones y homicidios en los departamentos de Valle del Cauca y Chocó.

La estrategia de seguridad de la República asestó un golpe letal a la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el occidente del país, mediante una operación de inteligencia de alta precisión.

La Policía Nacional, en coordinación con la Armada de Colombia, capturó en Cali a alias ‘Mi Sangre’, considerado uno de los articuladores más peligrosos de las economías criminales y el terrorismo en la región del Pacífico.

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El prontuario del peligroso sujeto abarca más de una década de actividades delictivas orientadas a la desestabilización de los sectores productivos.

A este delincuente se le atribuye la planeación de atentados contra la Fuerza Pública, la incineración sistemática de vehículos de transporte de carga en corredores viales clave, así como homicidios selectivos que sembraron zozobra entre los habitantes de Valle del Cauca y Chocó.

“Este es un ejemplo de que tarde o temprano la ley prevalece sobre quienes desafían al Estado. La captura de alias ‘Mi Sangre’ remueve a un actor clave del terrorismo, la extorsión y la minería ilegal que tanto daño causan a nuestras comunidades”, manifestaron voceros de las fuerzas del orden tras la aprehensión en la capital vallecaucana.


Las investigaciones señalan que el capturado lideraba redes dedicadas a la extorsión masiva de comerciantes, mineros y transportadores, con lo cual inyectaba recursos millonarios a las finanzas de la organización armada.

La Fiscalía General de la Nación inició los trámites para la legalización de la captura y la imputación formal de cargos por terrorismo, homicidio, concierto para delinquir y explotación ilícita de yacimientos mineros.

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Las agencias estatales y los mandos militares reafirman su compromiso de persecución implacable contra los grupos al margen de la ley, para garantizar el restablecimiento del orden constitucional y la tranquilidad ciudadana en todo el suroccidente colombiano.

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