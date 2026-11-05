Por presunto asesinato, opositores nicaragüenses solicitan a EEUU investigar a Daniel Ortega y Rosario Murillo

Cuatro opositores nicaragüenses han enviado una carta formal al fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, en la que solicitan una investigación en contra de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes se les acusa de tener responsabilidad en asesinato de tres ciudadanos con pasaporte norteamericano en territorio norteamericano entre 2018 y 2019.