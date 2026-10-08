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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Tolima

Cayó alias ‘Chorro’ o ‘el dueño del gatillo’, temido sicario de 20 años y quien sería uno de los criminales más peligrosos del Tolima

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de alias 'Chorro' - Policía de Colombia
Captura de alias 'Chorro' - Policía de Colombia
Según los reportes, en los últimos meses, asesinó a sangre fría a al menos cuatro personas.

La Policía capturó a uno de los sicarios más buscados del Alto Magdalena. Conocido con el alias de ‘Chorro’, este hombre de 20 años se había vuelto uno de los criminales más peligrosos de la región.

Según los reportes, en los últimos meses asesinó a sangre fría a al menos cuatro personas. Las autoridades lo ubicaron por medio de un allanamiento en el barrio Villa Las Palmas de Flandes, Tolima.

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Asimismo, según información entregada durante el operativo, se incautaron 155 dosis de marihuana, cuatro cartuchos calibre 9 milímetros, un proveedor para pistola de fogueo y varios elementos relacionados con la producción de cigarrillos artesanales.

En el prontuario de ‘Chorro’ hay dos macabros sucesos que se dieron este año. El primero, un asesinato ocurrido el 9 de enero en un local comercial, y el otro, el 17 de abril, cuando acabó con la vida de dos personas.

Las autoridades indican que su accionar criminal se centró en la zona que conecta a Cundinamarca con Tolima, concretamente en los municipios de Girardot, Flandes y El Espinal. Aparte de los homicidios, estaba detrás de la venta de drogas y era parte de la banda Los Puyicas.

Entre la población lo conocen como ‘el dueño del gatillo’, además de ser señalado como un sicario que generó un ambiente de terror por el modus operandi aterrador que empleaba en sus crímenes.

El fin de semana del 3 y 4 de octubre resultó violento en Tolima. Las autoridades reportaron dos asesinatos y un par de lesionados.

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Finalmente, según lo informado por la Policía de Ibagué, el primer homicidio ocurrió en el barrio Arado, al frente de un local comercial, en la madrugada del 4 de octubre. La víctima fue un hombre de 25 años y, al parecer, el crimen fue el resultado de una pelea.

Ahora bien, el otro delito se dio en zona rural de Purificación, donde un hombre de 36 años fue víctima de un ataque armado.

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