La Morocha, de estructura de Calarcá, lideró voto fusil en última elección en Colombia: así operaba recién capturada por Abelardo de la Espriella

Diana Milena Agudelo Salazar, conocida como alias 'La Morocha', fue capturada en las últimas horas por orden del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Esta mujer, identificada como líder de una estructura criminal en los departamentos de Caquetá y Huila, es investigada por homicidio, secuestro, extorsión y reclutamiento forzado de menores, según denuncias de autoridades locales.