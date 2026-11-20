La red social TikTok puso en marcha este viernes una herramienta web abierta al público registrado o no a través de su Centro de Transparencia para comprobar si un material audiovisual fue generado mediante las herramientas de inteligencia artificial de la plataforma, tras más de 5.000 millones de vídeos creados con estos sistemas y el debate suscitado en su Foro de Seguridad e Innovación en Londres.

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“El contenido sobre abuso a menores está totalmente prohibido en TikTok, pero los criminales encuentran la manera. Para subsanar estas lagunas estamos mejorando las medidas de seguridad y protección”, declaró Valiant Richey, director Global de Alianzas, Elecciones e Integridad del Mercado de TikTok.

Entre las novedades presentadas destaca Likeness Detection, una función opcional diseñada para proteger la imagen de los creadores de contenido, mediante la cual los creadores verificados que se registren reciben notificaciones cuando el sistema detecta un uso no autorizado de su imagen.

“Aquellos que infrinjan nuestras Normas de la Comunidad sobre representaciones dañinas, engañosas o no consentidas de personas serán eliminados”, advirtió Tom Varghese, responsable Global de Políticas Públicas de IA en TikTok.

La supervisión parental registró un refuerzo notable, ya que los padres ahora pueden conocer con quiénes interactúan sus hijos y qué cuentas siguen, bloquean o con las que intercambian mensajes sin acceder al contenido específico de las conversaciones para resguardar la privacidad de los menores, además de recibir avisos sobre nuevas publicaciones y su alcance.

La plataforma también puso a disposición una Guía para Educadores en su Centro de Seguridad, con herramientas e información sobre el uso seguro de TikTok y recursos para las aulas que llegarán en breve.

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Según las cifras compartidas por la compañía, los intereses de los usuarios muestran cambios marcados: el contenido deportivo subió 155%, las manualidades crecieron 46% y el cine en especial el manga y la animación registró un alza del 42%, mientras las recomendaciones de libros impulsaron la venta de 50 millones de ejemplares literarios en Europa.