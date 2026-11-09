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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Elecciones en Venezuela

Sin hablar de fechas, el nuevo canciller de Delcy "reafirma el compromiso electoral" y asevera que "el resultado debe ser respetado"

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Oliver Blanco, canciller del régimen venezolano - Foto: EFE
Oliver Blanco, canciller del régimen venezolano - Foto: EFE
Horas después de las declaraciones de Oliver Blanco, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió a los eventuales comicios presidenciales de Venezuela.

El nuevo canciller del régimen venezolano, Oliver Blanco, afirmó que su país atraviesa un proceso de transformación democrática que contempla la realización de elecciones y la participación de todas las fuerzas políticas.

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En una entrevista con el diario español El Mundo, el funcionario de Miraflores aseveró que el proceso debe garantizar condiciones.

"Todas las fuerzas podrán participar y el resultado debe ser respetado", dijo Blanco sin detalles de un cronograma electoral.

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Según el integrante del régimen, la hoja de ruta contempla inicialmente la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y, posteriormente, la revisión y conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que ofrezca garantías.

Por otra parte, señaló que el país atraviesa una etapa que busca "impulsar la reconciliación institucional y el diálogo político".

En cuanto a las relaciones internacionales, Blanco indicó que la administración "interina" de Venezuela busca "reconstruir los vínculos con Estados Unidos y Europa".

Tras las declaraciones de Blanco, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se volvió a referir a las futuras elecciones presidenciales de Venezuela.

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"Vamos en ritmo, si las cosas continúan según lo programado, para tener nuevos magistrados de la Corte Suprema en funciones para mediados del próximo mes, en diciembre", afirmó Rubio.

Posteriormente a eso, muy poco después, se creará el nuevo consejo electoral. "Estas son dos cosas que son esenciales", añadió.

Aunque el panorama político en Venezuela es un tanto confuso, la Casa Blanca reitera su estrategia de "tres fases" en el país suramericano: estabilización, recuperación y transición política.

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