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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Bárbara César Siero reveló en exclusiva a NTN24 que fue presionada mediante el encarcelamiento de sus familiares militares para firmar sentencias de inhabilitación política.

La exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero, denunció públicamente haber sido coaccionada por el régimen venezolano para firmar inhabilitaciones políticas, incluyendo la de la líder democrática María Corina Machado.

La presión ejercida incluyó el encarcelamiento de sus hermanos y cuñada, militares condenados en el marco del caso conocido como "brazalete blanco".

En entrevista con NTN 24, César Siero detalló que uno de sus hermanos fue condenado a doce años por conspiración política, mientras que su otro hermano y su cuñada recibieron sentencias de tres años por encubrimiento.

"Fue una coacción en mi contra, teniendo como rehenes a mis hermanos", explicó la exmagistrada, quien describió cómo fue víctima de "falta de acceso a la justicia, violación al debido proceso, violación del derecho a la defensa" mientras ejercía como representante de la legalidad en Venezuela.

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Entre las inhabilitaciones que fue forzada a firmar, César Siero mencionó nueve casos específicos, incluyendo los de María Corina Machado, Henrique Capriles, Pablo Pérez, Daniel Ceballos, Leoseni García y Rosa Brandonicio de Escarano.

"En mi concepto, como magistrada, bajo la forma en cómo se obtuvieron estas sentencias, están viciada de nulidad, son un fraude”, dijo.

La exmagistrada calificó el proceso como un "fraude procesal", argumentando que "una integrante del Tribunal Supremo de Justicia fue coaccionada para realizar esas sentencias. Inclusive no se siguió el procedimiento establecido para llegar a estas conclusiones".

"El régimen todavía sigue instalado aquí bajo ciertas prácticas, esto no ha terminado para nosotros”, dijo.

Respecto al caso "brazalete blanco", la exmagistrada denunció que todos los militares involucrados en esta supuesta trama fueron condenados, a diferencia de otros casos.

"Creo que ha sido una falta de rectificación, creo que hay un miedo hacia los militares", señaló, sugiriendo que se utiliza a los militares encarcelados para "enviar un mensaje a la Fuerza Armada Nacional".

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