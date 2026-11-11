Histórico futbolista de la Selección Colombia se retira: marcó una época en el fútbol argentino

El fútbol colombiano despide a uno de sus delanteros más reconocidos de las últimas décadas. Teófilo Gutierrez puso punto final a su carrera profesional a los 41 años, después de disputar su último partido con Junior de Barranquilla y despedirse de la afición con un gol.

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Su trayectoria estuvo marcada por títulos en distintos países, actuaciones memorables y una participación destacada en el retorno del combinado nacional a una Copa del Mundo después de 16 años.

El último capítulo llegó el 9 de noviembre de 2026, en el encuentro entre Junior y Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay. El atacante entró en el segundo tiempo y apenas necesitó cinco minutos para anotar el segundo tanto de la victoria 2-0 en el estadio Romelio Martínez. La anotación desató la celebración de los aficionados, que le rindieron homenaje en el compromiso.

“Es una noche mágica, soñada con un gol, se lo dedico a Dios y a mi abuela, que fue la más importante para que volviera a Junior en 2017. Lo demás es historia, gracias a todos los que me enseñaron a amar la camiseta de Junior”, dijo tras el partido.

El delantero igualmente reconoció la emoción del momento: “Di todo, estoy satisfecho. No dormí hoy porque sabía que iba a hacer un gol. Me tenía que despedir así”.

A lo largo de su carrera jugó 863 partidos oficiales, anotó 281 goles y registró 75 asistencias, según las cifras difundidas por el club. Con Junior logró 107 anotaciones y siete títulos, entre ellos cuatro ligas colombianas, dos Superligas y una Copa Colombia.

Su recorrido inició en Barranquilla FC y continuó en Junior, antes de dar el salto al fútbol internacional. Jugó en Turquía con Trabzonspor, en Argentina con Racing, Lanús y River Plate, así como también vestir las camisetas de Cruz Azul, Sporting de Lisboa y Rosario Central. También pasó por Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Real Cartagena.

Uno de los momentos más importantes de su carrera apareció en River Plate, donde conquistó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015 y la Copa Libertadores de ese mismo año. En 2014. También recibió el reconocimiento como mejor futbolista de América.

Con la camiseta nacional fue protagonista de las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. Anotó seis goles en 11 partidos y tuvo una participación decisiva en la clasificación colombiana. En el Mundial anotó ante Grecia en el debut, que finalizó 3-0 a favor de Colombia.

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Igualmente fue capitán del equipo que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde hizo tres goles y llegó hasta los cuartos de final.

Pese a que su despedida profesional parecía definitiva, el atacante dejó abierta la posibilidad de una sorpresa tras su partido homenaje, previsto para el 19 de diciembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. “Después del 19 daría esa sorpresa”, expresó al ser consultado por su futuro.