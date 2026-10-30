Neuralink de Elon Musk lanza novedoso chip que permite la comunicación con el pensamiento: este es el video de los ensayos

Neuralink realizó un hackathon de 72 horas con uno de sus participantes del estudio de restauración del habla, desarrollando múltiples características para mejorar la experiencia de comunicación mediante señales cerebrales. La compañía de neurotecnología anunció el 29 de octubre de 2026 los resultados de esta sesión intensiva de desarrollo, que generó más de 2.1 millones de visualizaciones en redes sociales.

"Nuestros ingenieros visitaron recientemente a uno de nuestros participantes del estudio de restauración del habla para un hackathon de 72 horas", explicó Neuralink en su comunicado oficial. El objetivo fue "crear prototipos rápidamente de tantas características como fuera posible para mejorar la experiencia de usar Neuralink para comunicarse con el pensamiento".

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Entre los principales avances destaca la detección automática de actividad vocal, un sistema que elimina la necesidad de presionar botones para iniciar o detener la grabación de la intención del habla. Según la compañía, este desarrollo representa "un gran paso hacia hacer la comunicación más natural" para personas con dificultades del habla.

Además, los avances permitieron el desarrollo de un chip llamado Telepathy que permite la comunicación de alta velocidad con computadoras o humanos simplemente con el pensamiento.

Los ingenieros también configuraron visualizaciones en tiempo real para abordar uno de los desafíos técnicos fundamentales de las interfaces cerebro-computadora (BCI): identificar qué acciones intencionadas o imaginadas producen la actividad neural más fuerte para mejorar el rendimiento del modelo de decodificación.

Un prototipo particularmente innovador permite a los usuarios activar un agente de Grok pensando en decir "Hey Neuralink" junto con una tarea deseada. Este desarrollo ilustra cómo aumentar el ancho de banda de comunicación entre el cerebro y las computadoras.

Durante los últimos meses, Neuralink ha desarrollado Bloom, una aplicación móvil diseñada para hacer la interfaz cerebro-computadora de habla más accesible. El hackathon proporcionó la oportunidad de evaluar la experiencia del usuario en condiciones reales e identificar áreas de mejora.

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La integración con llamadas telefónicas en iPhone representa otro avance significativo. El sistema permite que el habla BCI se inyecte directamente en el flujo del micrófono de la llamada, proporcionando al interlocutor audio claro y consistente. También se probaron saludos opcionales que pueden reproducirse al inicio de las conversaciones.

"El hackathon ha terminado, pero apenas estamos comenzando", afirmó Neuralink. La compañía continúa buscando "ingenieros excepcionales en aprendizaje automático, software y muchas otras disciplinas" para desarrollar esta tecnología.

Neuralink advirtió que sus dispositivos son "experimentales y no han sido aprobados por la FDA u otras autoridades regulatorias", enfatizando que los videos presentan participantes voluntarios compartiendo experiencias personales que pueden no reflejar todos los casos o resultados futuros.