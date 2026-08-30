Así fue el debut del 'Dibu' Martínez con el Chelsea: encajó tres goles, pero su equipo ganó

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez debutó con el Chelsea con un triunfo ante el Brighton (4-3), este domingo en una 2ª jornada de la Premier League donde Bruno Fernandes firmó un triplete para el Manchester United ante el Ipswich (5-2).

Apenas unas horas después de que se hiciera oficial este domingo el fichaje del internacional albiceleste procedente del Aston Villa, Xabi Alonso decidió colocarle ya bajo los palos del Chelsea en el primer partido de la temporada en Stamford Bridge.

El inicio del partido fue fulgurante para el equipo del sur de Londres, que se distanció pronto con los tantos del belga Romeo Lavia (4'), del portugués Pedro Neto (14') y del brasileño João Pedro (32').

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Pero después de ese arranque en tromba, resucitaron los viejos demonios de los Blues, especialmente los referentes a la vulnerabilidad de su defensa: el Chelsea es incapaz de terminar con su arco imbatido en Premier League desde mediados de enero.

Emiliano Martínez recibió tres goles, pero no se le puede considerar culpable de ellos e incluso hizo un gran partido, mostrándose seguro en el juego por alto, preciso con el pie y con liderazgo ya para dirigir a sus nuevos compañeros.

"Una victoria es una victoria. Sé que no hicimos un partido perfecto, pero hemos ganado y es lo que teníamos que hacer. Nos quedan 36 partidos todavía por delante (en la Premier League) y es mejor ir pensando semana a semana", declaró el "Dibu" a la televisión Sky Sports.

"He pasado unos años increíbles en el Aston Villa. Venir aquí supone un reto para mí: intentar ganar la Premier League", sentenció.

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Xabi Alonso estimó por su parte que su llegada es una garantía para el equipo.

"Es un campeón del mundo, de 34 años (que cumplirá el miércoles) y mucha experiencia. Hablé ayer con él del partido y se sentía preparado. No tengo que decirle nada yo para que rinda bien", señaló el entrenador vasco.