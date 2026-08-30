NTN24
Domingo, 30 de agosto de 2026
Domingo, 30 de agosto de 2026
Dibu Martínez

Así fue el debut del 'Dibu' Martínez con el Chelsea: encajó tres goles, pero su equipo ganó

agosto 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Emiliano Martínez, portero del Chelsea - Foto: AFP
Emiliano Martínez, portero del Chelsea - Foto: AFP
Xabi Alonso decidió colocarle ya bajo los palos del Chelsea en el primer partido de la temporada en Stamford Bridge.

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez debutó con el Chelsea con un triunfo ante el Brighton (4-3), este domingo en una 2ª jornada de la Premier League donde Bruno Fernandes firmó un triplete para el Manchester United ante el Ipswich (5-2).

Apenas unas horas después de que se hiciera oficial este domingo el fichaje del internacional albiceleste procedente del Aston Villa, Xabi Alonso decidió colocarle ya bajo los palos del Chelsea en el primer partido de la temporada en Stamford Bridge.

El inicio del partido fue fulgurante para el equipo del sur de Londres, que se distanció pronto con los tantos del belga Romeo Lavia (4'), del portugués Pedro Neto (14') y del brasileño João Pedro (32').

o

Pero después de ese arranque en tromba, resucitaron los viejos demonios de los Blues, especialmente los referentes a la vulnerabilidad de su defensa: el Chelsea es incapaz de terminar con su arco imbatido en Premier League desde mediados de enero.

Emiliano Martínez recibió tres goles, pero no se le puede considerar culpable de ellos e incluso hizo un gran partido, mostrándose seguro en el juego por alto, preciso con el pie y con liderazgo ya para dirigir a sus nuevos compañeros.

"Una victoria es una victoria. Sé que no hicimos un partido perfecto, pero hemos ganado y es lo que teníamos que hacer. Nos quedan 36 partidos todavía por delante (en la Premier League) y es mejor ir pensando semana a semana", declaró el "Dibu" a la televisión Sky Sports.

"He pasado unos años increíbles en el Aston Villa. Venir aquí supone un reto para mí: intentar ganar la Premier League", sentenció.

o

Xabi Alonso estimó por su parte que su llegada es una garantía para el equipo.

"Es un campeón del mundo, de 34 años (que cumplirá el miércoles) y mucha experiencia. Hablé ayer con él del partido y se sentía preparado. No tengo que decirle nada yo para que rinda bien", señaló el entrenador vasco.

Temas relacionados:

Dibu Martínez

Premier League

Chelsea

Fútbol

Fichaje

Aston Villa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Expectativa por el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman que observará el universo como nunca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así fue la velatón por las víctimas del terremoto en Colombia: estuvo el presidente Abelardo de la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Primera academia espacial / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal - Foto: captura video
Ceuta

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Foto de referencia (Canva)
Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

USS Gridley | Foto: AFP
Estados Unidos

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

Más de Deportes

Ver más
Astro del fútbol argentino Lionel Messi-Foto: EFE
Fútbol

Jueza en Estados Unidos desestima demanda civil en contra de Lionel Messi por un supuesto incumplimiento de contrato por dos partidos amistosos

Selección Colombia Mundial 2026 - Foto EFE
Selección Colombia

Jugador revelación de Colombia en el Mundial sorprendió a la prensa española por su regreso a su club y la suma de dinero que costaría

El presidente de la FIFA Gianni Infantino-Foto: EFE
FIFA

"El fútbol no pertenece a ningún individuo": tres de las seis confederaciones del mundo increpan en dura carta a Infantino

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gideon Saar, canciller de Israel - Foto: EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Canciller de Israel asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia: se espera la reanudación de relaciones diplomáticas

Helicóptero en Colombia - Foto EFE de referencia
Terremoto en Colombia

Así fue el heroico rescate en helicóptero ambulancia a una bebé de 15 días de edad tras terremoto en Colombia

La reconocida actriz venezolana Andreina Yépez falleció a los 51 años. (Canva y redes)
Luto

Falleció a los 51 años la reconocida actriz venezolana Andreina Yépez recordada por su personaje de ‘Melao’

Falleció el pequeño hijo del alcalde de Bahía Solano en el Chocó tras el terremoto / FOTO: EFE
Terremoto en Colombia

Murió el hijo pequeño del alcalde de Bahía Solano, en el Chocó, tras el colapso de un edificio por el terremoto

Bandera de Irán-Foto: EFE
Régimen de Irán

El régimen de Irán amenaza con atacar intereses de países que apoyen presión económica de EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
crisis energética

En medio de crisis eléctrica en Venezuela, Delcy Rodríguez dice que "el trabajo para mejorar los servicios públicos no comenzó con el terremoto ni termina con la reconstrucción"

Centro comercial afectado por el terremoto en Japón | Foto: EFE
Japón

Autoridades en Japón anunciaron el fin de las operaciones de rescate y búsqueda de víctimas en centro comercial destruido por el terremoto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023