Selecciones jugarán dos fechas FIFA seguidas con lo que el fútbol de clubes tendrá parón histórico apenas dos meses después del Mundial

El fútbol de clubes entra en pausa para iniciar una ventana internacional inédita que va a reunirse por más de dos semanas a las principales selecciones del mundo. La denominada “Super Fecha FIFA” comenzó este 21 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre, con hasta cuatro partidos que jugarán algunas selecciones.

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El cambio en el calendario quiere centrarse en un solo período los tradicionales parones de septiembre y octubre. Para las selecciones sudamericanas, la fecha tiene también un significado particular: se convertirá en el primer gran bloque de partidos tras el Mundial 2026 y el punto de partida de distintos procesos que apuntan al próximo ciclo internacional.

Uno de los focos va a estar puesto en Argentina, que va a tener una agenda especial con tres partidos como local. La Albiceleste jugará ante Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, luego recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6 de octubre, los dos encuentros en Buenos Aires.

El último de esos compromisos además tendrá un componente especial: Lionel Messi fue convocado para jugar en su despedida de la selección argentina tras anunciar su retiro del fútbol internacional. La AFA ya aseguró que el capitán participará en el partido ante Benín en el estadio Monumental.

Colombia, por su parte, también tendrá una agenda de tres partidos. La selección dirigida por Néstor Lorenzo jugará contra México el 26 de septiembre en Baltimore, después se enfrentará a Paraguay el 2 de octubre en Nueva Jersey y cerrará su participación frente a Perú el 6 de octubre en Miami.

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Brasil va a tener una gira que va a llevar al equipo de Carlo Ancelotti a Oceanía y Asia. La Canarinha se enfrentará a Australia el 25 y 29 de septiembre, antes de ver las caras con India el 3 de octubre.

También habrá movimientos importantes en otros banquillos de Sudamérica. Marcelo Gallardo va a debutar con Ecuador ante Corea del Sur el 24 de septiembre, Diego Forlán dirigirá a Uruguay en contra de Japón ese mismo día, en el inicio de su etapa interina con la Celeste.

Uruguay seguirá su gira con partidos frente a Corea del Sur e India, mientras Chile se medirá frente a Canadá, Estados Unidos y México, mientras Perú afrontará una agenda de cuatro encuentros, incluyendo por supuesto, el juego contra Colombia del 6 de octubre.

Así bien, el parón simplemente no será una pausa para los clubes. Por 16 días , las selecciones enfocarán buena parte de la atención del fútbol mundial y Sudamérica empezará a mostrar las primeras señales de lo que van a ser sus nuevos proyectos tras el Mundial 2026.