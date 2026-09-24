Mientras Delcy Rodríguez dice en la ONU que "Venezuela renace", trabajadores protestan en Caracas para exigir salarios y pensiones dignos

Este jueves 24 de junio, trabajadores activos, jubilados y representantes de gremios y sindicatos autónomos se movilizaron en Caracas, Venezuela, para exigir mejoras salariales y pensiones acordes con la situación económica del país.

La protesta tuvo como destino la sede del Ministerio del Trabajo, hasta donde los manifestantes lograron llegar pese a un intento de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de impedir el avance en las inmediaciones de la Plaza Caracas.

La movilización transcurrió inicialmente sin inconvenientes. Sin embargo, al llegar a la Plaza Caracas se produjo un enfrentamiento entre los trabajadores y efectivos policiales, luego de que estos intentaran bloquear el paso.

Esta situación se produce un día después de que la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, dijera ante la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que "Venezuela renace".

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Por otra parte, expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

Otro punto que abordan los expertos en cuanto a la economía de Venezuela es que esta ha sufrido una contracción histórica superior al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con su pico en 2012.

Esta contracción ha estado acompañada de procesos de hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo del bolívar, la ruina de la industria petrolera y un éxodo migratorio masivo.