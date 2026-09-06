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Domingo, 06 de septiembre de 2026
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María Corina Machado
Programa: El Informativo

Washington pediría a María Corina Machado pasar por EEUU antes de regresar a Venezuela

septiembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
La revelación fue dada a conocer por el periodista David Alandete, quien aseveró que esta petición pasaría porque Estados Unidos necesitaría mostrar cercanía con Machado y la oposición venezolana, en un momento en el que el acuerdo petrolero genera críticas y podría tener un costo político para los republicanos en las elecciones de Medio Término entre el electorado latino. “Los datos que llegan del voto hispano y sobre todo de las comunidades venezolanas y colombiana en Florida y otros sitios son muy alarmantes, y este acuerdo es muy impopular entre los hispanos y sobre todo en la diáspora venezolana”, aseguró el periodista.

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