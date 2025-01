Gobierno Bukele podría recibir a miembros del Tren de Aragua que extradite EE.UU. a Venezuela si Maduro no los recibe: "En esa cárcel hay todavía más espacio"

El Gobierno de El Salvador, en cabeza del presidente Nayib Bukele, podría recibir a miembros del “Tren de Aragua” que sean extraditados desde Estados Unidos a Venezuela y que, dado el caso, Nicolás Maduro se niegue a recibirlos.

Esto, según la congresista estadounidense María Elvira Salazar, debido a que el país centroamericano tiene la infraestructura carcelaria para albergarlos.

Así lo aseguró la congresista en el marco de la Conferencia Republicana que se lleva a cabo en Miami, Florida.

“Yo sé que Bukele tiene la intención de ayudar al presidente Trump (…). Ha hecho una labor fantástica en su país, sabemos que es uno de los países más seguros del mundo, que los pandilleros, los criminales están detrás de las rejas y que en esa cárcel hay todavía más espacio”, señaló.

En esa misma línea, la miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el 27.º distrito congresional de Florida agregó que, si Bukele tuviera “la posibilidad y la voluntad” de recibir a miembros del Tren de Aragua o criminales de cualquier país que no permita su retorno, él lo hará.

“Nosotros no sabemos si Maduro va a aceptar la gente del Tren de Aragua porque sabemos que Maduro tiene una agenda complemente en contra de todo lo que tiene sentido común, a parte de que es comunista, que no le interesa para nada su pueblo venezolano. Sabemos que Bukele tiene la intención de ayudar a Trump y que por eso va a estar dispuesto a recibir a cualquier criminal que no sea recibido en su país de origen”, sentenció.

Por otra parte, Salazar se refirió al régimen de Cuba que recientemente volvió a señalar y a perseguir al defensor de derechos humanos y activista José Daniel Ferrer, quien recobró su libertad luego del acuerdo mediado con el Vaticano y la anterior administración estadounidense.

“Los sacaron de la lista de países terroristas, ahora Trump los vuelve a incluir… Pienso que Díaz-Canel y su grupo de gangueros tienen sus días contados porque (en Cuba) no tienen agua, no tienen luz, no tiene medicina, no tienen esperanza y ya el pueblo cubano perdió el miedo y sabemos que durante los cuatro años del presidente Trump no duran”, dijo.

Añadió que con Marco Rubio como secretario de Estado y la voz cubana en el Congreso de EE. UU., como la de ella, lo que buscarán es “un cambio de régimen” para que el pueblo de Cuba sea igual que cualquier otro pueblo en América Latina.