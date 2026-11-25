El Gobierno nacional confirmó que el apagón registrado desde la noche del martes en los departamentos de Nariño y Putumayo, así como en zonas del sur del Cauca, Huila y Caquetá, obedeció a un acto de terrorismo contra la red de transmisión eléctrica, y ordenó de inmediato el despliegue operativo para restablecer el suministro y blindar los activos estratégicos del sector.

VEA TAMBIÉN Departamentos de Nariño y Putumayo sufren masivo apagón que habría sido causado por atentado en Colombia o

De acuerdo con el informe técnico de Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), el corte se originó hacia las 6:30 de la tarde tras una falla simultánea en los dos circuitos de 230 kilovoltios que enlazan la subestación San Bernardino, en el Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto principal eje de conexión de Nariño y del denominado anillo sur con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), cuyas labores de restablecimiento avanzan bajo coordinación del Centro Nacional de Despacho (CND).

Frente a la afectación sufrida por las comunidades del suroccidente, el presidente de la república, Abelardo de la Espriella, instruyó ejecutar todas las maniobras técnicas para normalizar el fluido eléctrico e implementar “de inmediato un plan especial de defensa y protección” de la infraestructura energética.

“Mi prioridad es garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos. No permitiremos que el terrorismo doblegue al Estado ni afecte impunemente a nuestra gente”, advirtió el presidente en un comunicado.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, rechazó la agresión contra los servicios públicos esenciales y ratificó la determinación de la Fuerza Pública al declarar: “No permitiremos que los terroristas atenten contra servicios esenciales. Nuestra respuesta será contundente siempre que sea para proteger a los colombianos, garantizar la seguridad y actuar con toda la determinación del Estado”.

Por su parte, las autoridades territoriales entre ellas el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina mantienen seguimiento permanente junto al Centro Nacional de Despacho y los organismos de seguridad para acompañar el restablecimiento progresivo del servicio en las zonas afectadas del anillo sur.

“Estamos muy atentos al reporte del Centro Nacional de Despacho para que nos puedan informar oficialmente la causa que hoy nos tiene sin el servicio de energía eléctrica”, informó el gobernador Molina antes de que el Gobierno confirmara que se trató de un acto terrorista.

VEA TAMBIÉN Apagón en la isla: se fue la luz en pleno partido de la LVBP entre Águilas del Zulia y Bravos de Margarita o

El ataque simultáneo a dos circuitos principales evidencia una acción coordinada contra la infraestructura crítica del país, con afectación directa para millones de habitantes en la región suroccidental colombiana.