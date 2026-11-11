Así reaccionó directivo de importante cadena luego de que uno de sus periodistas hablara de la bielorrusa Sabalenka sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto

Florent Houzot, directivo de la cadena internacional de televisión beIN SPORTS, se pronunció luego de que uno de los periodistas del medio insultara al aire a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka.

La reacción de Houzot se dio luego de que Matthieu Solier se refiriera con desdén a Sabalenka, sin percatarse de que su micrófono estaba abierto. "Mira, mira, mira, es horrible", dijo el comentarista.

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Ante el inapropiado comentario, Houzot salió al paso. “Lamento y condeno firmemente los comentarios realizados esta noche en directo durante la retransmisión de las WTA Finals”, dijo.

“Estos comentarios no representan los valores de beIN SPORTS. Reafirmo nuestro compromiso con un trato respetuoso hacia todos los atletas e intervenientes en nuestras emisiones”, expresó.

La cadena cubre el WTA Finals, considerado como el quinto torneo más importante del año en el tenis femenino después de los cuatro Grand Slam. Cada temporada ese campeonato reúne a las ocho mejores tenistas del planeta.

Sabalenka, número dos del planeta, compite en el torneo en el que las ocho tenistas son puestas en dos grupos de cuatro. Las dos mejores tras una ronda de todas contra todas pasan a las semifinales.

La bielorrusa ganó el primer partido que jugó en el torneo a la checa Karolina Muchova pero, este miércoles, tuvo una dura caída ante la rusa Mirra Andreeva que la venció 6-4 y 6-0.

De esa manera Sabalenka se jugará su clasificación a las semifinales del torneo el próximo viernes cuando se enfrente a la ucraniana Elina Svitolina.