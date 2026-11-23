El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) envió este domingo una solicitud formal a los equipos de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la red social X para pedir la suspensión de la cuenta del expresidente Gustavo Petro ante una presunta incitación a la violencia y amenazas contra el orden constitucional.

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La petición gubernamental se fundamenta en una publicación difundida en la que el exmandatario escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo de la Espriella como presidente ya”, mensaje acompañado de un video de un discurso pronunciado por Petro durante una manifestación en Cali el 19 de noviembre, donde afirmó: “Abelardo renuncie ya’ tiene que volverse la consigna de la mayoría del pueblo de Colombia (...) lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”.

Según el comunicado oficial, el MinTIC considera que con estas declaraciones Petro desconoce que el presidente de la República se eligió democráticamente el pasado 21 de junio de 2026 y asumió el cargo el 7 de agosto, al tiempo que expresó que “esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador” mediante amenazas y ataques contra las instituciones del Estado colombiano.

El Gobierno también citó como antecedente una decisión del Consejo de Estado del 30 de octubre de 2026, que presuntamente ordenó retirar publicaciones de Petro vinculadas con denuncias de fraude electoral, y recordó las movilizaciones de abril de 2021, cuando las plataformas digitales sirvieron para convocar protestas que derivaron en bloqueos, violencia y muertes.

“Se llama censura de Abelardo, prohibida expresamente por la Constitución. Aquí se demuestra el grado de la ilegitimidad del actual gobierno”, respondió Gustavo Petro tras conocer la solicitud de suspensión de su perfil.

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En paralelo, la congresista norteamericana María Elvira Salazar dirigió una carta al propietario de X, Elon Musk, para solicitar la cancelación de la cuenta del exmandatario al considerar que sus mensajes constituyen “llamados al derrocamiento” del Gobierno colombiano mediante la violencia.