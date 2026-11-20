Sebastián Montoya fue confirmado como nuevo piloto de DAMS Lucas Oil para la temporada 2027 de Fórmula 2. El colombiano, de 21 años, cambiará de escudería después de dos campañas con Prema Racing y buscará un nuevo impulso en su carrera deportiva, con la ilusión de acercarse a la máxima categoría del automovilismo.

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El anuncio fue realizado este viernes 20 de noviembre por el equipo francés, que destacó la experiencia que ha adquirido el piloto en sus dos primeras temporadas en la categoría y el potencial que ha demostrado en las pistas.

"Estoy muy emocionado por la oportunidad de unirme a DAMS para la temporada 2027 de Fórmula 2. Es un equipo con mucha historia y una gran ambición por formar excelentes pilotos de carreras y ganar carreras. ¡Ya tengo ganas de salir a la pista y empezar!", manifestó Montoya en el comunicado oficial.

Por su parte, Charles Pic, propietario de la escudería, también se refirió a la llegada del colombiano y expresó su expectativa de trabajar juntos para conseguir buenos resultados durante la próxima campaña.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Sebastian a DAMS Lucas Oil para la temporada 2027. Ha adquirido una valiosa experiencia en la Fórmula 2 y ha demostrado un gran potencial. Esperamos con ilusión trabajar juntos y luchar por obtener buenos resultados la próxima temporada", señaló.

Cabe resaltar que la llegada a DAMS representa una nueva oportunidad para Montoya, quien no ha conseguido en 2026 los resultados que esperaba después de su destacado debut en la categoría. En su primera temporada, disputada en 2025, terminó en el puesto 12 de la clasificación de pilotos, con 91 puntos y tres podios.

Sin embargo, su segundo año con Prema Racing ha sido mucho más complicado. A falta de las dos últimas rondas del campeonato, el colombiano ocupa la casilla 17, con 30 puntos. Su mejor resultado fue el segundo lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Austria.

La situación también fue reconocida por su padre, Juan Pablo Montoya, quien cuestionó el rendimiento de la temporada y la inversión realizada para competir con Prema. En declaraciones para AS Colombia, el expiloto de Fórmula 1 calificó la campaña como un desastre y explicó que el plan inicial contemplaba permanecer dos años en la escudería italiana.

Ahora, el colombiano tendrá que cerrar su etapa con el equipo italiano y comenzar la preparación para un nuevo desafío. En 2027 disputará su tercera temporada en Fórmula 2, esta vez con DAMS Lucas Oil, con la expectativa de volver a pelear por los primeros lugares y mantener vivo el sueño de llegar a la Fórmula 1.